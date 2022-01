Esta fue la predicción de Mhoni Vidente que puso en alerta a Eduin Caz.

El cierre del 2021 y el inicio de este 2022 no han sido los más positivos en el plano personal para Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Y es que hace hace unos meses el cantante fue hospitalizado y posteriormente operado de una hernia hiatal, una noticia que preocupó a sus millones de fans, pues en estos momentos es el exponente más importante del regional mexicano.

No obstante, todo salió bien para Eduin Caz, quien incluso fiel a su estilo mandó un mensaje para quienes gustan de su música: “Todo bien, raza. ¡Qué voy a tener Covid! No, no tengo Covid, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma’”, señaló en aquel momento.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente para Eduin Caz de Grupo Firme?

Este lunes 31 de enero trascendió que Eduin Caz sufrió un accidente automovilístico en carretera; no obstante esta información aún no está confirmada, pues algunas fuentes aseguran que quien iba a bordo de la camioneta era el tío del intérprete de Ya supérame.





No obstante, tras esta noticia ha tomado nuevamente relevancia la predicción que Mhoni Vidente hizo de Eduin Caz, misma que no era nada alentadora.

“No la tiene fácil en el año 2022; ha estado en los cuernos de la luna. Las envidias, el coraje, el odio, la brujería y la traición están sobre ellos. Eduin Caz arrastrará problemas en cuestiones de infidelidad y de problemas de separación de su esposa que no va a poder soportar. Van a estar hablando de darse un tiempo y de irse cada quien por su rumbo”, dijo la cubana asegurando que al cantante le salió la carta de la muerte.

Se espera que en las próximas horas se dé más información sobre el estado actual de Eduin Caz, quien vive su mejor momento en la música.

