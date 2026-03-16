Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 16 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Descubre lo que el destino te tiene, si es amor, dinero, fortuna o mucho trabajo

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 16 de marzo de 2026; es por ello que debes prestar atención porque la astróloga revelará las predicciones de los 12 signos del zodiaco; donde algunos deberán cuidarse de chismes, evitar regresar con sus exparejas o simplemente prestar atención a las señales del universo.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 16 de marzo

Nana Calistar les dice a las personas bajo el signo de aries que, no deben cargar con costales que no les corresponden puesto que, la vida ya les ha dado suficientes broncas como para cargar otras que no son de ellos.

¿Qué le depara a Tauro hoy 16 de marzo?

Nana Calistar les dice a los nacidos bajo el signo de Tauro que, se vienen cambios importantes en sus vidas, y estos incomodarán primero, pero después todo se pondrá en su lugar, y comenzarás a ver personas que, aunque antes las veías muy cercanas, ahora no e incluso dejarán ver que su lealtad no era tan real.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 16 de marzo

Ya no quieras resolverle la vida a todos, y menos cuando no has resuelto la tuya, sabemos que eres una persona noble y sobre todo muy inquieta, pero enserio ya no te metas en conflictos que no te corresponden, no quieras arreglar temas ajenos, enfócate en tus prioridades.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 16 de marzo

Si tienes pareja en estos momentos, es momento de ver qué onda con el futuro, y es que te has hecho muchas ilusiones o planes en tu cabeza, sin embargo, pregunta si la otra parte también está pensando lo mismo porque si no, podrías llevarte una tremenda desilusión.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 16 de marzo

Ya no te fijes en quién te hizo daño mi querido Leo, el pasado ya fue y mira que, tu mejor arma es brillar porque eso en verdad es que les molesta; no te preocupes el karma llega y tú no eres quién para andar cobrando factura, deja que el Universo se las cobre.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 16 de marzo?

Te ven muchas buenas oportunidades, pero también decisiones importantes, la vida te está poniendo varias opciones y aunque se vean bonitas por fuera, no todas son para ti, analiza bien la situación.

Las predicciones de Libra para lunes 16 de marzo

La vida te traerá una energía bastante especial, una de esas que te hace pensar en la vida, en la familia y que realmente vale la pena; un familiar sale de viaje y te traerá un detalle que significará mucho para ti.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 16 de marzo

A ti te llegan revelaciones, y es que ya sabes que, cuando la verdad sale a la luz, a veces duele mucho, pero también libera, en estos días podrás enterarte de algo relacionado con un familiar o un amigo, esto te abrirá los ojos y te darás cuenta de que esa persona no era tan confiable.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 16 de marzo?

Cuida mucho tus cambios de humor, porque podrías estar reaccionando de formas que terminan afectando a tu familia o tu pareja si es que tienes una relación, a veces hablas sin pensar en las consecuencias y luego debes pedir disculpas.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 16 de marzo

Se ven cambios importantes en tu vida, sobre todo en el ámbito laboral; una noticia que no esperabas relacionada con el dinero y el trabajo llega; al inicio te tomará por sorpresa, pero maneja bien la situación y sácale provecho.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 16 de marzo?

Ya no veas la soltería como un problema, esta etapa aprovecha para consentirte, y entender quién eres, o bien disfruta de tu libertad sin tener que rendir cuentas, pero esto no significa que lo hagas en desorden.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 16 de marzo

Andas muy desesperado viendo cómo pasa el tiempo y sintiendo que tus metas no se concretan, cada quien tiene su momento y el tuyo no está lejos, no te desesperes que la vida te premiará hasta con intereses.