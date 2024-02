Mía Marín presenta a su nuevo novio tras separarse de Alex Marín

El día de ayer les informamos que el actor de películas para adultos, Alex Marín, se encuentra divorciándose de su esposa Mía Marín, con quien llevaba 12 años de matrimonio, pero eso no es todo, ya que, también anunció el final de su romance con dos de sus novias, Gisselle Montes y Yamileth Rodríguez.

¿Cómo anunció Alex Marín su divorcio de Mía Marín? En un video compartido en su cuenta de Facebook y titulado “Adiós a mis 3 novias”, Alex Marín relató las razones del por qué terminó su noviazgo con Giselle Montes y Yamileth Rodríguez, además de su divorcio de Yajayra Guadalupe, nombre real de Mía Marín.

Victoria juzga a su hija porque dejó a su marido y se quiere divorciar [VIDEO] Victoria asegura que su hija Perla ha tomado muy malas decisiones y no quiere que se divorcie de Dany. Victoria le pide a Perla que no sea dura con Dany.

Se sabe que su noviazgo con Giselle Montes y Yamileth Rodróguez llegó su fin porque ambas deseaban tener una relación y él no estaba dispuesto a dárselas. Cabe recordar que con Montes tiene una hija.

Sobre su divorcio de Mía Marín, Alex Marín contó que “actualmente no estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada… me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron doce años, tenemos historia”.

¿Mía Marín ya tiene nuevo novio?

Después de que Alex Marín anunciara su separación de su esposa, Mía Marín presentó a su nuevo novio en su cuenta de Instagram: “Me enamoré de ti, de tu personalidad, de la gran persona que eres y sobre todo del gran hombre que eres”.

También compartió algunas fotografías donde sale abrazada de su nuevo novio, Jesús Nery, dejando entrever que esta relación inició desde hace ya tiempo, por lo que bloqueó los comentarios en su publicación.

¿Quién es el nuevo novio de Mía Marín?

Aunque Mía Marín etiquetó a su actual novio, Jesús Nery, se desconocen muchos detalles sobre el joven, ya que tiene pocas fotografías en su red social, así como tampoco cuenta con alguna descripción sobre sus gustos, intereses o profesión.

Se sabe que Jesús Nery vive en Monterrey, Nuevo León, y durante el podcast “Palabra de Borrachos” en YouTube contó que es fanático de los corridos tumbados y las canciones norteñas, así mismo, aseguró que le encanta la fiesta y que no es mala copa. También señaló que cuando era joven estaba pasado de peso, pero luego adelgazó y eso le dio mayor confianza.

