Michelle Salas sale en defensa de Frida Sofía "¡Aquí nadie es mejor que nadie!".

La hija modelo de Stephanie Salas y Luis Miguel lamentó que los haters insistan en compararla con su tía y provocar problemas donde no los hay.

Tras festejar su cumpleaños en el puerto de Acapulco, Michelle Salas sigue brillando y conquistando los ojos del mundo, pues recientemente desfiló por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en donde fue invitada para lucir un imponente vestido de novia.

Las imágenes de la hija de Stephanie Salas le dieron la vuelta al mundo y como era de esperar fueron alabadas tanto por sus seguidores como por medios especializados por lo distinguida y elegante que lució en el emblemático evento.

El gesto de Michelle Salas a Frida Sofía que ‘huele’ a reconciliación.

Sin embargo, no todo fue bueno, pues el que Michelle destacara, se prestó para que la compararan de nueva cuenta con su tía, Frida Sofía.

Una usuaria de redes sociales comenzó cuestionando a Frida sobre su sentir al ver a la familia apoyando a Michelle: "¿Será que le volvieron los recuerdos cuando vio a Michelle en ese vestido blanco y toda la familia Pinal comentando lo hermosa que se veía y lo orgullosos que están de ella?”.

A ese comentario se sumaron varios más afirmando que Frida debería ser como Michelle, que la hija de Luis Miguel es más bonita, por lo que fiel a su estilo, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que está harta de el bullying, exhibió a las personas que le hicieron comentarios malintencionados y les pidió que dejen de compararlas, porque incluso ya no hay relación entre ellas.

Michelle Salas vs. Frida Sofía: ambas son bellas, talentosas, emprendedoras, sobre todo familia, pero ¿quién es tu favorita?

“Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying”, indicó la influencer.

Frida aseguró que no existe relación entre ella y Michelle por lo que exigió que no se les compare:"Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer. ¿Por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos y nosotras no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, ¡compárenla con su hermana! Tendría un poco más de sentido”.

Además, Frida Sofía confirmó que no se habla con su sobrina: “¡Ya hueva con la gente así! No entiendo por qué el compararme siempre con Michelle, Compárenla con su hermana o con alguien de su entorno. Ni ella me habla ni yo a ella. ¡No quiero ser como nadie! ¡Y sí, ella está más bonita! ¿Quién dijo que no?”.

Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Por su parte, Michelle Salas también alzó la voz a través de sus redes sociales y pidió que dejen de crear tensión entre dos personas que son familia.

Por medio de las historias de Instagram, la modelo subió un mensaje en el que pide a sus seguidores dejen de burlarse y criticar y pese a que no mencionó a Frida, sí dio a entender que era por ella.

“Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo un problema y el blanco a burlas y críticas. Por favor, dejen de comparar. ¡Aquí nadie es mejor que nadie!”, aseguró la también hija de Luis Miguel.

“Somos seres humanos e individuos; cada quien es como es y todos merecemos respeto. Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, finalizó Michelle Salas.

Frida Sofía está en busca de nuevas oportunidades y se aliará con alguien de su familia para su próximo negocio