Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

La hija de la rockera señaló que no desea retomar la relación que tenía con su sobrina Michelle Salas, pese a que crecieron juntas.

Frida Sofía y Michelle Salas son dos de las más jóvenes de la familia Pinal, y pese a que ambas son muy guapas y exitosas, están distanciadas luego de una fuerte discusión que se hizo pública.

La rivalidad se remonta varios años atrás, pues tanto la hija de Alejandra Guzmán como la de Stephanie Salas han llevado tanto su vida, como su carrera por lados opuestos: mientras Michelle Salas ha buscado ser discreta y llevar un estilo más sofisticado, Frida Sofía ha optado por mostrar su lado más sensual, así como ventilar su vida personal y conflictos familiares.

Y pese a que es muy conocido el distanciamiento entre ambas, pocos recuerdan cómo comenzó y a tres años de la pelea pública, Frida Sofía confesó que “la guerra” comenzó por las comparaciones entre las dos.

En entrevista con un medio nacional Frida Sofía confesó que fueron estos cotejos los que causaron los problemas:

“Por mustia, de toda la vida fueron las comparaciones de que ‘Michelle es una dama, Frida es el borrego negro de la familia y Frida es la discordia de las Pinal’”, indicó la hija de la Guzmán.

“No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”, aseveró la nieta de Silvia Pinal.

De acuerdo con lo que relató Frida Sofía, fue una portada para una revista para caballeros en 2015 que detonó todo: “Cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo ‘¿qué opinas de lo que dijo Michelle sobre que tú eres más Playboy y ella más Vogue’, y yo le dije ‘sí, pero quién tiene la portada’ y ahí empezó”.

Al ser cuestionada sobre si no ha limado asperezas con la hija de Luis Miguel: “No, y la verdad no me interesa volverla a ver”.

La joven empresaria también habló sobre su familia y confesó quiénes son las únicas personas con las que le interesa mantener contacto, Silvia Pinal y su prima Jordan: “Amo a mi abuela Pinal, es todo un personaje, la amo”.

