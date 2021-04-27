El gesto de Michelle Salas a Frida Sofía que ‘huele’ a reconciliación.

Hace un par de semanas Frida Sofía reveló a Gustavo Adolfo Infante que de Michelle Salas no quería saber nada y contó que la relación con su sobrina se fracturó porque es una “mustia”.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Michelle Salas no pudo ser indiferente y a través de sus historias de Instagram dijo haber tenido un día complicado, tanto físico como mental, dejando ver que había escuchado los credos de su tía, con quien en su momento compartió grandes momentos.

Han pasado más de dos semanas de aquellas declaraciones y Michelle Salas ha vuelto a dar de qué hablar…

La hija de Luis Miguel se sometió a una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram y un seguidor le pidió que mostrará una imagen donde se le pudiera ver al lado de Frida Sofía ¡Para sorpresa de muchos, Michelle no se negó a la petición!

La joven modelo desempolvó el baúl de los recuerdos y compartió una fotografía donde se le puede ver al lado de su tía, siendo ambas unas niñas.

Si bien la imagen despareció de la cuenta social de Michelle Salas, porque la compartió a través de sus historias, cientos de seguidores y medios de comunicación la “han salvado” para que no quedara en el olvido.

Tras el gesto de Michelle Salas cientos de seguidores han dejado ver que pudiera existir una reconciliación entre tía y sobrina, pese a que llevan varios años sin dirigirse la palabra.

¿Por qué se distanció Michelle Salas de Frida Sofía?

Según ha mencionado Frida Sofía, el pleito entre ellas se dio porque la familia empezó a hacer varias comparaciones que no le gustaron, ¿Quién era mejor? ¿Quién es la oveja negra de la familia? ¿Quién es la hija modelo?, etc.

“Toda la vida, siempre (han existido) las comparaciones ‘de que Michelle es una dama’, ‘Frida es el borrego negro de la familia y la manzana de la discordia de las Pinal’ … Es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te lo crees y no lo es”, comentó Frida a Infante.

Pero el verdadero problema inició cuando supuestamente Michelle Salas criticó su pose para Playboy: “Alguien me dijo: ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle, que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, y yo de: ‘Sí, pero ¿Quién tiene la portada?’. Ahí empezó”.