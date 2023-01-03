Michelle Vieth habla del inicio de su carrera en el cine.

Tras una larga trayectoria como actriz de televisión, este año Michelle Vieth incursionó en el cine como protagonista de la cinta 'Lo loca del Reforma', en la que su hija Michelle también participó interpretando su mismo personaje en la juventud. Además, está contenta porque su hijo Leandro fue admitido en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entérate de los detalles que hacen de Michelle una madre orgullosa de sus hijos en Exclusiva para Ventaneando.

¿Con qué película debuta Michelle Vieth con su hija?

"Imagínate qué privilegio es el mío de poder estar debutando en la pantalla grande al lado de mi hija, yo platicaba con ella: yo tenía 16 años cuando hice 'Traviesa', tú tienes 15 y ya vas a salir en una película".

"O sea como que todavía no nos cae el veinte a las dos. Ya había hecho algo cuando tenía 11 años, salió actuando en inglés en plataformas, pero nunca estudió, nunca nada", agregó Vieth.

Pero cuando le comenté y le dije de este ofrecimiento de Ana, no lo dudó, "me dijo, sí, mamá, claro que sí" y pues aquí estamos hoy. Ella va a ser Carlota de chiquita.

Respecto a su personaje, la hija de Michelle, explicó que se trata de una niña que técnicamente nació en el teatro, le gusta mucho el teatro y es muy dedicada a eso y que su sueño es ser una estrella de teatro cuando sea más grande.

¿En qué Universidad va a realizar un curso el hijo de Michelle Vieth?

Michelle orgullosa porque su hijo Leandro fue admitido en un curso de Harvard.

Michelle también está orgullosa de su primogénito, Leandro de 17 años, pues logró ser admitido para tomar un curso en una de las Universidades más importantes del mundo.

"Es un curso que es "online", pero la verdad él solito, sin que yo le dijera nada, él aplicó, él metió los papeles, él todo.

"El curso se llama CS50 y es un curso de programación de la Universidad de Harvard", explicó la actriz y orgullosa mamá.