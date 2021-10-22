Planean libro de Miguel Aldana que contará su historia con Luisito Rey.

Hace unos días falleció Miguel Aldana Ibarra, exdirector de la Interpol en México, quien presumía una estrecha relación con Luisito Rey y en consecuencia con Luis Miguel. Su viuda, Sandra Corona, dio a conocer que se lanzará un libro póstumo que narre esa conexión.

"Libro, yo creo que va a ser por ahí el tema, eso es lo que yo te podría adelantar", dijo la expareja del funcionario mexicano en los años setenta e íntimo amigo del entonces jefe de la policía, Antonio 'El Negro' Durazo.

Y es que al parecer el exjefe de la Interpol México sabía muchas cosas respecto a la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

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Viuda de Miguel Aldana reacciona a su ficha de búsqueda de la DEA

La viuda de Miguel Aldana reaccionó a la ficha de búsqueda por parte de la DEA a su esposo, debido a su presunta responsabilidad en la muerte del agente estadounidense Enrique Kiki Camarena.

"Ya no me tocó esa época, me entero a través de la historia, pero creo que a estas alturas del partido le daba ya mucha risa ese tema tan controvertido", explicó.

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