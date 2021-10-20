Ninel Conde asegura que su hijo sufre de alienación parental.

Ninel Conde ataca con dureza a Giovanni Medina de manipular a su hijo.

En su visita a Guadalajara, donde ofreció una firma de autógrafos, Ninel Conde no se cansó de acusar a Giovanni Medina, padre de su hijo, y quien tiene la custodia del menor, de ponerlo en su contra.

Y es que la cantante quería ver al niño mañana que es el día de su cumpleaños, luego de haber pasado un largo tiempo en Estados Unidos, incluido el día en que Larry Ramos huyó de la justicia en Miami.

Las esperanzas se agotan, ¿qué te digo? Ya se le pidió al juez que me permitiera verlo presencialmente, pero se negó; dicen que el niño muestra su negativa a verme

Ya metimos un documento legal en contra del juez porque ha sido totalmente imparcial… no ve la parte donde se reporta que el niño tiene comportamientos no aptos para un niño de su edad

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Ninel Conde asegura que el pequeño Emmanuel sufre de alienación parental

El Bombón Asesino asegura que su hijo Emmanuel está influenciado por su papá Giovanni Medina.

No está padre que el niño no quiera a su mamá, cuando yo lo dejé de ver todavía nos abrazábamos. ¿Cómo se llama la historia? La alienación parental que nadie quiere ver

Ninel sugiere que el juez que lleva el caso de su hijo Emmanuel podría haber sido comprado por Giovanni Medina.

Yo no sé si el juez… no me consta… pero tal vez haya recibido otra indicación u otra cosa. Todo lo que yo pido es ‘no’, pero todo lo que pide el señor es ‘sí’

Y así respondió al preguntarse si la situación jurídica de su pareja Larry Ramos, quien sigue prófugo de la justicia, es lo que orilló a Giovanni Medina a evitar cualquier tipo de contacto del menor con ella.

Yo no tengo ningún problema… simplemente es una situación sentimental, pero nada tiene que ver con mi parte como madre

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