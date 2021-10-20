Mayra Rojas habla sobre su noble labor con los tatuajes de mamas.

Mayra Rojas participó en una jornada de pigmentación contra el cáncer.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo una jornada de micropigmentación de cejas y tatuaje paramédico por parte de la escuela de tatuajes Micropigmentattoo en colaboración con Fundación CIMA, en la que participó la actriz Mayra Rojas, quien se especializó en esta rama en memoria de su hermana Lorena Rojas, quien falleció a causa de esta terrible enfermedad.

El proceso de tatuaje que Mayra realizó en una de las mamas de la paciente Griselda Trejo duró aproximadamente dos horas y esta fue su reacción al atestiguar el resultado.

Estoy feliz y contenta, siento que mi cuerpo otra vez vuelve a ser como antes o hasta mejor. Por un lado, estás contenta porque no te moriste, pero por otro lado te sientes triste porque estás mutilada y no estás completa

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Mayra Rojas se mostró conmovida y satisfecha con lo logrado

Mayra Rojas también se dijo satisfecha por ver a decenas de mujeres sonriendo con sus tatuajes en las mamas.

Es muy emocionante, es un momento tan emotivo que me remueve por dentro muchas cosas; me siento muy orgullosa de haber tomado la decisión de tener una pasión por hacer esto

La querida artista confesó que su corazón está completo con esta noble labor.

Tengo que reconocer que llegué a esto por azares del destino. Nunca había sentido un agradecimiento más puro, honesto y auténtico que cuando estas hermosas mujeres se ven en el espejo

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