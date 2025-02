Esta es la millonaria suma que facturó Shakira en Lima, Perú

Shakira inició con el pie derecho su gira mundial “ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ”; sin embargo, este se tuvo que ver interrumpido debido a complicaciones de salud de la colombiana, quien canceló uno de sus shows en Lima, Perú.

¿Qué le pasó a Shakira?

La cantante colombiana tuvo que ser hospitalizada de emergencia por un cuadro de afección abdominal, motivo por el cual tuvo que cancelar su primera presentación en el país sudamericano.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó la cantante en su cuenta de X.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

¿Shakira se intoxicó por comer ceviche? Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Uno de ellos fue que la barranquillera se intoxicó por comer ceviche tradicional.

El periodista Jaime Bayly aseguró que la colombiana comió el tradicional platillo llamado “Sobredosis”, que consta de diversos tipos de ceviche.

“Ya no queda claro si se preparó en el restaurante de Costa Verde que yo mencioné o si lo comió en un restaurante de amigos colombianos en un barrio popular en Breña”, dijo el periodista citando a Magaly Medina, periodista de la TV local.

¿Cuánto ganó Shakira en Lima?

Luego de cancelar su primer concierto en Lima, Perú, Shakira se presentó con éxito el pasado lunes 17 de febrero y se embolsó ni más ni menos que 7 millones de dólares, por lo que de haberse presentado el domingo 16 se hubiera llevado el doble.

¿Shakira ya reprogramó su concierto cancelado?

Tras la suspensión del primer concierto en Lima, Perú, Shakira confirmó la nueva fecha.

“Shakira volverá a hacer vibrar el Estadio Nacional de Lima este año. La cantante confirmó muy emocionada que agregó una tercera fecha de concierto en nuestro país, la cual se llevará a cabo el 16 de noviembre. Además, realizará este 15 de noviembre el show que inicialmente estuvo programado para el 16 de febrero”, indica el comunicado de la productora que organizó el concierto de Shakira en Perú.