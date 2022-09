Mírate elegante usando tenis.

Hablar de un look formal era sinónimo de usar zapatos o zapatillas, según el caso y obviamente no se trataba cualquier par, sino los de cierto corte para lucieran e hicieran juego con el outfit; pensar en tenis era imposible y hasta imperdonable.

Esta creencia no podría estar más caduca. Además de que usar tenis con cualquier look, cada vez es más común, las tendencias están muy ahí. Es posible ver a famosos, actores, influencers, artistas y un montón de gente en las más altas esferas de la moda combinando trajes y vestidos con tenis.

Pero no es sólo usar por usar, existen ciertos puntos a considerar para poder vestir formal, con estilo y sobre todo verte bien sin que tu outfit parezca improvisado ni forzado.

Conoce bien tu silueta:

Se muy consciente de cuál es tu estilo para que logres un balance perfecto. Dicho de otra manera, no sobrecargues de más. Por ejemplo, si es un vestido entallado, los tenis toscos harán que tu figura deje de verse uniforme o si los pantalones del traje son demasiado largos, puede parecer que te quedan grandes e incluso caer en el peor de los casos, y terminar arrastrándolos.

La importancia del color:

Como en todo look formal, la combinación de colores es primordial para crear el outfit perfecto, incluso más importante que el material y estilo de los tenis. Esto es muy simple, los colores que más funcionan son los los menos llamativos y que tradicionalmente se asocian más con lo elegante: negro, gris y blanco. Claro que puedes experimentar con colores más llamativos, pero eso dependerá del tipo de evento al que vayas.

Entiende cómo combinarte:

Una vez que los tenis entran a la conversación, la línea entre formal y casual puede ser muy delgada, pero no le tengas miedo, la formalidad no se pierde cuando tu look luce natural. Los vestidos livianos o sacos sport pueden combinar con unos tenis casuales, pero si el vestido es de noche y el traje más elegante, los tenis de piel, sin muchos detalles y de colores oscuros, quedan mejor.

Pon atención a los materiales:

La piel siempre será un material mucho más elegante que la tela y va mejor con looks muy formales, pero la gamuza también puede entrar en esa categoría, sólo ten cuidado que tu evento no sea en exteriores, pues la lluvia podría dañarlos. Los outfits oscuros con materiales oscuros son compañeros naturales que de manera muy sencilla te pueden ahorrar muchos problemas.

El detalle de los calcetines:

No podemos dejar de lado un detalle tan importante como este, sobre todo si el corte de tus tenis deja verlos. Olvídate de los calcetines infantiles, para hacer ejercicio, los que tienen la marca en el diseño y las telas gruesas. El color dependerá enteramente de los tonos de tu outfit, en telas lisas que dejen en claro la formalidad del look.

Si el modelo de tus tenis es muy bajo, puedes usar unos calcetines “no show” para que de el efecto que no llevas y acentuarlo con un pantalón al tobillo, esto dará un toque de frescura a tu look.