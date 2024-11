Miss Universo 2024: te decimos cuándo y dónde puedes verlo GRATIS y EN VIVO

Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, está próximo a su edición numero 73, y este gran evento que logra reunir a algunas de las mujeres más bellas que existen, se realizará en la Ciudad de México este sábado 16 de noviembre, y nosotros te diremos todo lo que debes saber y dónde verlo completamente gratis.

La actual Miss Universo Sheynnis Palacios nos visitó para platicarnos más del certamen [VIDEO] Sheynnis Palacios es una ferviente defensora de la salud mental, y además, es una talentosa productora audiovisual.

¿Cuándo y en dónde se realizará Miss Universo en México?

El 18 de noviembre del 2023, durante Miss Universo edición numero 72, Raúl Rocha Cantú, dueño de Legacy Holding Group USA Inc., anunció que la edición numero 73 del certamen de belleza se realizaría en México, marcando el regreso de Miss Universo desde el año 2007.

¿Dónde ver EN VIVO el concurso de Miss Universo 2024?

Las personas que no logren alcanzar boleto para asistir a Miss Universo 2024 en la Arena Ciudad de México, o no puedan viajar a la Ciudad de México, podrán disfrutar de la Gran Final del certamen de belleza a las 6:30 P.M. a través de la señal de Azteca UNO, por aztecauno.com y en la app de TV Azteca En Vivo. No te pierdas cada detalle con nuestros carismáticos conductores Kristal Silva, Vanessa Claudio, Enrique Mayagoitia e Irma Miranda.

¿Quién representará a México en Miss Universo en 2024?

Fernanda Beltrán, modelo originaria de Sinaloa, fue la ganadora de Miss Universo México 2024, logrando convertirse en la mujer que representará a nuestro país en Miss Universo 2024. Te contamos un poco más de ella:

Fernanda Beltrán, de 24 años de edad, tiene una formación académica sólida, siendo Licenciada en Mercadotecnia y también en Comunicación Social. También ha demostrado tener lo necesario para lograr el triunfo en diferentes certámenes de belleza, como lo son:



Embajadora Sinaloa 2022

Miss Mesoamérica Riviera Maya 2023

Miss Grand México 2023

Miss Universo Sinaloa 2024

Instragram: Diego Medina Beauty | @beautyby_diegomedina

Ella también es políglota, ya que puede hablar perfectamente inglés, español y francés. Además de contar con una gran habilidad para tocar el violín.

¿Quién es la actual Miss Universo?

La actual poseedora de la corona de Miss Universo es la nicaragüense Sheynnis Palacios, siendo ella la primer participante centroamericana que ha logrado llevarse el título de Miss Universo. Ella resultó ganadora en el certamen del año 2023, que se realizó en El Salvador.

Hector Vivas/Getty Images Sheynnis Palacios

La nicaragüense de 23 años era una de las favoritas para llevarse la corona y quedó por delante de Anntonia Porsild de Tailandia y de Moraya Wilson de Australia. Ella será la encargada de entregar la banda y la corona a la participante que logré llevarse el triunfo en Miss Universo 2024, en México.

¿Qué mexicanas han sido coronadas Miss Universo?

Las participantes mexicanas en Miss Universo han logrado coronarse en tres ocasiones. Ellas han sido:



Lupita Jones : Ganadora del certamen Miss Universo en 1991

: Ganadora del certamen Ximena Navarrete : Ganadora del certamen Miss Universo en 2010

: Ganadora del certamen Andrea Meza: Ganadora del certamen Miss Universo en 2021

Amir Levy/Getty Images Certamen Miss Universo

Aún es muy pronto para saber si existe alguna favorita para ganar, pero sabemos que será un show impresionante. No te pierdas Miss Universo 2024. Solo por TV Azteca.