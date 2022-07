Sin bañar y mal comida: Así tenían a Mónica Dossetti dentro de su casa.

José Antonio Iturriaga dijo más del estado actual de Mónica Dosseti.

José Antonio Iturriaga, mejor amigo de Mónica Dossetti, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del supuesto maltrato que sufría la actriz a manos de su hermano.

"¿Qué te puedo decir? Ella se fue a vivir con su mamá a Puebla, donde vivía en un departamento de enfrente. No le daban medicamentos, no la llevaban al hospital y estaba mal comida”, contó.

A la actriz también le quitaron su INE, su acta de nacimiento, una tarjeta de la ANDI y dinero para acudir al doctor, según reveló Iturriaga a este programa.

Recuérdese que Mónica Dossetti estuvo a punto de ser estrangulada por su hermano José, momento que quedó grabado por una cámara dentro de su domicilio en Tepoztlán.

“Le perdí la pista algunos años, pero después nos volvimos a comunicar y ella me pedía ayuda... ella me decía ‘yo no entiendo por qué me maltratan de esa manera'... casi no la bañaban, no le compraban sus pañales y a mí me pedía ayuda”, declaró Antonio.

Te puede interesar: Hermano de Mónica Dossetti consumió sustancias tóxicas antes del intento de estrangulamiento.

¿Quién grabó el video en la casa de Mónica Dossetti?

Mónica Dossetti y su hermano José viven en una casa rentada por Pepe Cabello, quien podría haber grabado el video a escondidas.

“Yo creo que Pepe Cabello se dio cuenta del maltrato y metió la cámara ahí o tal vez la policía vio el maltrato... es que estaba muy maltratada”, comentó.

José Antonio Iturriaga está dispuesto a ser testigo en caso de ser requerido por las autoridades, pues no descarta que José Dossetti consume sustancias tóxicas.

“Sí supe que él se metía sustancias... es un enfermo que necesita tratamiento psiquiátrico”, dijo a Ventaneando.

Tal como lo dijo el fiscal Uriel Carmona a Ventaneando, Mónica Dossetti no quiere tomar acciones legales contra su hermano José.

“Ella no quiere dañar a su hermano. Desgraciadamente, ella tenía un hermano que se llamaba Charly y lo mataron afuera de su casa. No quiere dañar a su hermano José Dossetti”, concluyó.

También te puede interesar: Paulina Rubio se quiebra en el escenario tras la muerte de su mamá.