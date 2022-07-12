Hermano de Mónica Dossetti consumió sustancias tóxicas antes del intento de estrangulamiento.

Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del video de Mónica Dossetti a punto de ser estrangulada por su hermano José.

El hermano de Mónica confirmó a las autoridades que consumió sustancias tóxicas, pero además declaró que "tuvieron momentos difíciles como familia" antes del altercado.

"Él nos explicó que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. La explicación que dio es que tuvo una ingesta de un medicamento que lo alteró en su conducta y en sus nervios", explicó el fiscal.

Carmona confesó que el hecho ocurrió hace cuatro meses, y que además, José confesó hacerse cargo de los cuidados de su hermana, quien padece de esclerosis múltiple.

Por si fuera poco, las autoridades le practicarán a José un análisis forense de toxicología, además de que ya se establecieron medidas de seguridad para Mónica Dossetti como vigilancia o la posibilidad de colocarle un brazalete con un botón de emergencia.

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Este es el estado de salud de Mónica Dossetti

Uriel Carmona confesó que Mónica Dossetti no presenta lesiones recientes, no se encuentra herida ni lesionada, y además vive en un "lugar bastante digno".

"No podemos permitir que ella tenga un riesgo mayor más adelante. Ella manifestó estar muy contenta con su hermano José y tenerle mucha confianza. Nosotros no nos vamos a quedar con esa versión de los hechos", dijo a Ventaneando.

Se llevarán a cabo las investigaciones por dos semanas para valorar la intervención de un juez. Además, el fiscal adelantó que va a estar en contacto con la familia de Mónica para conocer la versión completa de los hechos.

"Ella manifestó que quiere mucho a su hermano y que está contenta con los cuidados, pero nuestra obligación es investigar. Los médicos determinarán el estado psicológico de Mónica y de toda su familia", comentó.

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