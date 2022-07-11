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Paulina Rubio se quiebra en el escenario tras la muerte de su mamá.

Paulina Rubio, también conocida como ‘La Chica Dorada’, se mostró con los sentimientos a flor de piel tras el sensible fallecimiento de Susana Dosamantes.

Paulina Rubio se quiebra en el escenario tras la muerte de su mamá.
Paulina Rubio se quiebra en el escenario tras la muerte de su mamá.

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

Bien dicen que el show debe continuar, y este fin de semana, a unos días del fallecimiento de su madre, Paulina Rubio retomó su agenda de trabajo y ofreció un concierto en el desfile del Orgullo Gay en Long Beach, California.

Y aunque Paulina se entregó por completo a su público, la notamos un tanto distraida, pues por momentos no lograba entrar a tiempo a las canciones.

Paulina aprovechó el escenario para agradecer al público por el apoyo que le brindó a ella y a su familia tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes.

"Este es el primer concierto que hago.... quiero alzar mi voz y quiero pedir un fuerte aplauso para mi madre. Los amo mucho, chicos. El amor está en el aire; el amor es amor", dijo con la voz cortada.

Al término de su presentación, Paulina subió a su camioneta a toda velocidad para evitar ser vista por las cámaras o abordada por nuestra reportera.

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Paulina Rubio dedica emotivo mensaje a su mamá

Por cierto que antes de ofrecer este concierto, Paulina publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en que pidió ayuda a su madre para subir al escenario y poder cantar, evidenciando la vulnerabilidad que ella misma confesó desde los días en que la muerte de Susana se acercaba.

Acompañado por hermosas imágenes de ella y su madre, este es el mensaje que compartió en su Instagram: "Dame tu luz para poder cantar en el escenario. Te dedico mi vida, mamita. Te extrañaré siempre. Madre solo hay una".

Susana Dosamantes falleció el pasado 2 de julio de 2022, dejando un legado en la industria de las telenovelas y del cine. Entre sus últimos proyectos se encuentran El Fantasma de Mi Novia, El arribo de Conrado Sierra y muchos más.

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