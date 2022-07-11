Paulina Rubio se quiebra en el escenario tras la muerte de su mamá.

Bien dicen que el show debe continuar, y este fin de semana, a unos días del fallecimiento de su madre, Paulina Rubio retomó su agenda de trabajo y ofreció un concierto en el desfile del Orgullo Gay en Long Beach, California.

Y aunque Paulina se entregó por completo a su público, la notamos un tanto distraida, pues por momentos no lograba entrar a tiempo a las canciones.

Paulina aprovechó el escenario para agradecer al público por el apoyo que le brindó a ella y a su familia tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes.

"Este es el primer concierto que hago.... quiero alzar mi voz y quiero pedir un fuerte aplauso para mi madre. Los amo mucho, chicos. El amor está en el aire; el amor es amor", dijo con la voz cortada.

Al término de su presentación, Paulina subió a su camioneta a toda velocidad para evitar ser vista por las cámaras o abordada por nuestra reportera.

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Paulina Rubio dedica emotivo mensaje a su mamá

Por cierto que antes de ofrecer este concierto, Paulina publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en que pidió ayuda a su madre para subir al escenario y poder cantar, evidenciando la vulnerabilidad que ella misma confesó desde los días en que la muerte de Susana se acercaba.

Acompañado por hermosas imágenes de ella y su madre, este es el mensaje que compartió en su Instagram: "Dame tu luz para poder cantar en el escenario. Te dedico mi vida, mamita. Te extrañaré siempre. Madre solo hay una".

Susana Dosamantes falleció el pasado 2 de julio de 2022, dejando un legado en la industria de las telenovelas y del cine. Entre sus últimos proyectos se encuentran El Fantasma de Mi Novia, El arribo de Conrado Sierra y muchos más.

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