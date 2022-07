Mónica Naranjo le propone matrimonio a Ana Bárbara en La Academia.

Mónica Naranjo le propuso matrimonio a Ana Bárbara en el escenario.

Una amistad y admiración de años une a Ana Bárbara con la española Mónica Naranjo, quien este fin de semana sorprendió al público de La Academia al proponerle matrimonio a la potosina en plena transmición del concierto.

“Ana Bárbara, cásate conmigo”, expresó la española, mientras que la intérpete de Bandido respondió a la polémica petición con esta frase.

“Sí me caso... aunque ya tengo anillo lo devuelvo. No es cierto, te amo”, dijo junto al panel de críticos de La Academia.

Una vez terminada su presentación arriba del escenario de La Academia, Mónica Naranjo habló sobre la amistad que tiene con la mexicana.

“Ana y yo somos amigas desde hace mucho tiempo. Es una persona importantísima en mi vida, pero no solo a nivel laboral, sino a nivel personal que es lo más importante”, dijo a la prensa.

Te puede interesar: Maquillista denuncia a novio de Livia Brito por presunto secuestro.

Mónica Naranjo se desvive en halagos para Ana Bárbara

Mónica Naranjo también declaró a la prensa que Ana Bárbara es hermosa de pies a cabeza, razón por la cual no descarta casarse con ella.

"¿Tú has visto a esa señora cómo está? ¿Quién no le pide matrimonio? Tienes que estar ciega. Pero cariño, una tiene buen gusto. ¿Me ha dicho que sí, eh? Igual tenemos sorpresa”, declaró.

Respecto a una colaboración con la mexicana comentó: “No se ha dado nunca por la agenda que tiene Ana y la agenda que tengo yo, es practicamente imposible. Las cosas de palacio van despacio, así se dice en mi país. Se hacen al final que es lo más importante”.

En otros temas, descartó tener su propia serie biográfica, pues lejos de lo que se pensaría, asegura que su vida es muy aburrida.

“Yo me levanto a las 7:00 de la mañana y me voy a dormir a las 9:00 de la noche... esa es mi vida de rockstar. Cuando termino un concierto, en la cabecera de la cama me espera un buen libro”, concluyó.

También te puede interesar: Maquillista denuncia a novio de Livia Brito por presunto secuestro.