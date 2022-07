Maquillista denuncia a novio de Livia Brito por presunto secuestro.

El novio de Livia Brito tiene una nueva denuncia y es por secuestro.

Hace dos años, Livia Brito y su novio venezolano Mariano Martínez, fueron denunciados por haber propinado una golpiza y haber despojado de su equipo de trabajo al fotógrafo Ernesto Zepeda.

No conforme con dicho proceso, resulta que Mariano ahora ha sumado a su expediente judicial una nueva denuncia, esta vez de Enrique Hernández Vargas, maquillista y vestuarista también de origen venezolano, quien asegura haber sido secuestrado, torturado y amenazado de muerte por Martínez y otra persona de nombre Cipriano Silva.

En exclusiva, este es el relato del oscuro episodio que vivió el joven el pasado 14 de junio.

“El día 10 de junio me contactó Mariano Martínez, pareja de Livia Brito. Yo me dedico a la asesoría de imagen y él me contacta por Instagram para una cercanía en cuanto a mi trabajo y hacer un enlace con su novia. Yo fui a su dirección a eso de las 11:00 de la mañana, estuve casi 40 minutos en su casa, me retiré del lugar y el miércoles me dijo que se me traspapeló un bolso con sus documentos”, declaró a este programa.

Novio de Livia Brito enfrenta nueva denuncia

Enrique confesó a Ventaneando que Mariano llegó a su casa y lo llevó a su oficina para revisar las cámaras. Fue entonces, que de acuerdo al relato, Mariano y Cipriano comenzaron a torturarlo.

“Me meten en un depa y me dicen ‘ese bolso se perdió con dinero'; me nombró como 50 mil dólares. Me dijeron ‘apareces el bolso o nosotros te desaparecemos a ti’. Me ataron de manos y pies, y me quitaron el celular. Su compañero sacó un cuchillo, comenzó a afilarlo y empezó a pasarme el cuchillo por la cara”, declaró.

Según cuenta, Enrique intuía que su vida corría peligro, y en un descuido de sus secuestradores, logró huir, además de que ya interpuso una denuncia por presunta privación de la libertad el pasado 16 de junio.

“Yo dije ‘es ahora o nunca’, corrí y grité... por cosas de la vida estaba una patrulla en la esquina y son los que me resguardaron en esos momentos”, contó sobre su huída del lugar.

