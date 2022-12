Una mujer era el cuerno, pero se cansó de su novio casado.

Una mujer comenzó una relación con un hombre casado. Después de estar juntos, él comenzó a extrañar a su familia. La amante se le hizo correcto decirle que regresara con ellos para que pudiera estar con su hijo, pero su relación siguió por varios años. De pronto, ella ya no quería ser tratada como un objeto y le quiso poner un alto a su novio casado.

La amante contó su historia. Ella tiene un historial de violencia y de abusos. Su ex-pareja la maltrtaba y ella decidió terminarlo después de que llegó al hospital en coma por los golpes que le dio. Tiempo después conoció al hombre casado que es su novio, pero ella ya no quiere nada con él y quiere estar con alguien que la trate bien. Además, desde el principio le dijo que iba a ser algo meramente físico y sexual.

El hombre casado dejó claro desde el principio que quería luchar por su amante. Dijo que la amaba y es porque lo ha apoyado en sus momentos más complicados. Además, aseguró que su matrimonio ya no tiene ningún futuro porque no siente nada por su esposa. Este hombre también dijo que su amante le ayudó a recobrar el buen camino en su vida.

Me cansé de ser la otra. | Programa del 22 de diciembre del 2022

La esposa de este hombre fue tajante al decir que no se iba a separar de él. Ella no quería que nadie le robara al marido y mucho menos quería convertirse en una mujer abandonada. Además, mencionó que no le iba a dejar el camino fácil a nadie para que se quede con su esposo, aunque él ya no quisiera estar a su lado.

El hermano del hombre casado estaba muy molesto con él. Nunca le ha parecido que él tenga otras mujeres y piensa que puede perder más que a su hijo por eso. Él vio mensajes de otra mujer y resultó que tiene otra amante, aunque él diga que no. Al momento de enfrentar a su hermano, aceptó que sí tenía otra mujer.

La otra novia del hombre casado llegó de sorpresa y reveló la verdad de su relación. Ellos llevaban algunos meses juntos, pero nunca le dijo que seguía casado o que tenía una amante. Ella pensaba que tenían una relación seria y que ya le iba a presentar a su familia.