Muere querido actor de Yo soy Betty, la fea: “Partió de este mundo”.

El mundo del espectáculo se ha cubierto de luto después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de uno de los actores del exitoso melodrama colombiano “Yo soy Betty, la fea”. El actor en cuestión pretendió a ‘La Peliteñida’ Patricia Fernández a lo largo de la historia.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores a través de sus redes sociales, donde externó sus condolencias a la familia del actor Germán Tobar Celeíta, que interpretó al abogado José Ambrosio Rosales, admirador de Patricia Fernández.

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“Hoy partió nuestro querido colega y amigo Germán Tobar Celeíta, gran compañero, miembro de ACA desde su fundación, quien nos brindó su apoyo en la secretaría de comunicaciones con compromiso y dedicación. Abrazo solidario a su esposa Lucía y sus hijas Camilia y Juanita con nuestro más profundo pesar”, versa el comunicado de la ACA.

¿Cuál fue el personaje que interpretó en Yo soy Betty, la fea?

Como mencionamos anteriormente, Germán Tobar dio vida al abogado José Ambrosio Rosales, quien hacía dupla con César Mora, actor que encarnó al Doctor Antonio Sánchez, ambos, eran abogados de Terramoda, empresa creada por Beatriz Pinzón Solano y Nicolás Mora.

Además de formar parte del equipo legal de Terramoda, el abogado Rosales quedó deslumbrado con la belleza de Patricia Fernández, mejor conocida como ‘La peliteñida’, a quien intentó conquistar en repetidas ocasiones, pero jamás lo consiguió.

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¿De qué murió Germán Tobar? Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, los internautas lamentaron su muerte y así se pronunciaron en redes sociales.

“Dios lo tenga en su gloria”, “Qué triste, un tipazo y un profesional”, “Mis mejores recuerdos de Germancito, su amabilidad siempre”, “Dios lo reciba amorosamente”, “Paz en su tumba y fortaleza para toda su familia”, fueron algunos de los comentarios.

