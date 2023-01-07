Así luce en la actualidad ‘Marcela Valencia’ de Yo soy Betty, la fea. (FOTOS)

Yo soy Betty, la fea continúa siendo recordada a 23 años de su estreno en la pantalla chica, pues ahora posrás verla a partir de este lunes 9 de enero por la señal de Azteca UNO.

Seguramente recuerdas la historia de Betty y Don Armando, quienes por cierto, tuvieron una emotiva reunión vía Zoom durante la pandemia de COVID-19.

De 1999 a 2001 fuimos testigos de otros controversiales personajes, tal es el caso de la temida antagonista Marcela Valencia.

Marcela Valencia se encargó de hacerle la vida imposible a Betty, quien fue víctima de burlas por su personalidad tímida y apariencia física.

La villana también se dio a conocer por su fuerte temperamento y celosa personalidad con su novio Don Armando, quien poco a poco se fue enamorando de Beatriz Pinzón.

¿Cómo luce 'Marcela Valencia' en la actualidad?

Marcela Valencia fue protagonizada por la actriz colombiana Natalia Ramírez, quien se unió al elenco de Yo soy Betty, la fea desde el 25 de octubre de 1999 hasta el 8 de mayo de 2001.

Tras terminar la popular telenovela colombiana, Natalia comenzó otros proyectos profesionales como Solterita y a la orden con el papel de Josefa Barrios.

Mi Pequeña Mamá, Doctor Amor, Negra Consentida y Novia Para Dos son otros programas donde Ramírez participó con éxito.

Actualmente, la colombiana tiene 54 años y se desempeña como “madre, publicista, empresaria, mentora, asesora, profesora y amiga”, según señala su biografía de Instagram.

Natalia Ramírez alcanzó gran popularidad en la mencionada aplicación de fotos y videos, donde ya llegó a los 830 mil seguidores.

La actriz no ha frenado su carrera artística tras el rotundo éxito de Yo soy Betty, la fea, pues hasta participó en el reality show MasterChef Celebrity de su país.

Y no se diga de sus cambios de look, pues aunque en su papel de Marcela Valencia apareció con cabellera negra, ahora luce como una despampanante rubia.

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