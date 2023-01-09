Yo soy Betty, la fea: ¿A qué hora ver la telenovela en Azteca UNO?

Yo soy Betty, la fea llega este lunes 9 de enero después de Acércate a Rocío a las pantallas de Azteca UNO para conquistarnos con su simpatía, inteligencia y robarnos el corazón como a Don Armando. No te pierdas la oportunidad de revivir esta historia que ha cautivado a chicos y grandes a lo largo de los años.

¿A partir de cuándo podremos ver a Yo soy Betty, la fea?

La telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos llega este inicio de 2023 a la televisión mexicana de lunes a viernes después de Acércate a Rocío a través de la señal de Azteca UNO, la cual puede disfrutarse también mediante la app TV Azteca En Vivo y la página web de TV Azteca, por lo que no hay pretexto para perderse ni un solo detalle de la mujer que nos ha robado el corazón con sus ocurrencias y su inigualable inteligencia.

¿Qué logros ha tenido Yo soy Betty, la fea?

Nadie puede negar el éxito de esta telenovela colombiana que se estrenó el 25 de octubre de 1999, pues se ha convertido en una de las producciones más vistas en todo el mundo, lo que la llevó a ganar el récord Guinnes en 2010.

¿Por qué la telenovela Yo soy Betty, la fea sigue gustando al público?

Lo primero es que la historia rompe con algunos paradigmas sobre las protagonistas de las historias que se ven en pantalla y donde el aspecto físico se deja a un lado para mostrar a una mujer más real que sale a trabajar todos los días. Además, la frescura de los personajes que se llena con tintes de risa y que da ligereza a lo que se observa, permite pasar momentos divertidos y escapar de la realiad.

Así que no te pierdas Yo soy Betty, la fea, esta noche después de Acércate a Rocío en las pantallas de Azteca UNO.

