Muere niña de anemia por infestación de piojos: Detienen a la mamá.

Una historia de crueldad y maltrato ha conmocionado las redes sociales, pues la abuela y madre de una menor de 9 años fueron acusadas de asesinato en primer grado y maltrato infantil. Al momento de su muerte descubrieron que estaba infestada de piojos.

Los hechos tuvieron lugar en Arizona, en donde Sandra Kraykovich de 38 años y Elizabeth Kraykovich de 64 fueron señaladas como las responsables y acusadas de maltrato infantil, ambas mujeres fueron detenidas el pasado mes de marzo.

De acuerdo con las autoridades, la menor sufrió tanto descuido por parte de su madre y abuela, que murió; sin embargo, no eran las únicas en esa situación, pues sus hermanos de 11 y 13 años estaban en las mismas condiciones, así lo reportó The New York Post.

¿De qué murió realmente la menor? De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la menor de 9 años murió de anemia por infestación de piojos no tratada con desnutrición, así lo indicó el doctor Greory Hess, quien fue el forense responsable de la autopsia.



La menor, también presentaba líquido en los pulmones, necrosis hepática y una fuerte deficiencia de hierro.



Por su parte, sus hermanos también estaban infestada de piojos, pero fueron atendidos y puestos bajo la custodia de otros familiares.



Al momento de entrar a la casa, donde la menor fue declarada muerta, los oficiales quedaron sorprendidos al ver como los piojos estaban sobre la cara de la menor.



Al inspeccionarla más de cerca se descubrió que había una enorme cantidad de piojos en su pelo

La madre de la menor, aseguró que sentía mucha pena de llevar a su hija por piojos al hospital, pero declaró que de haberla atendido a tiempo su hija se hubiera salvado.