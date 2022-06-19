Muere mamá frente a sus hijos tras caer por accidente de tercer piso.

Una de las tragedias más grandes en la vida de un ser humano es la muerte de uno de sus seres queridos, pero sin duda el impacto es mayor cuando pierden a su madre siendo niños.

Esta es la historia de dos niños, quienes además de perder a su madre, tuvieron la mala fortuna de presenciar el accidente que le costó la vida.

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Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Pagrati en Atenas, Grecia, donde una mujer identificada como Janetina cayó de un tercer piso frente a sus hijos, accidente que le costó la vida.

La temible historia de una madre que murió frente a sus hijos.

La mala noticia fue reportada por el medio local Proto Thema, quien informó que la mujer de 36 años de edad estaba a punto de salir de vacaciones con sus hijos cuando la tragedia se hizo presente.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos de la víctima, la mujer había planeado unas vacaciones con su familia a la isla griega de Naxos, en donde iba a ver a su esposo, pero ya no pudo llegar con el padre de sus hijos.

Las cosas marchaban con normalidad, hasta que la mujer olvidó algo en su casa y se regresó dejando a sus hijos de 5 y 2 años; sin embargo, al darse cuenta de que la puerta estaba atorada, le pidió a una vecina que la dejará saltar desde su balcón.

Los vecinos declararon que era algo cotidiano, pero ahora la mujer tuvo la mala fortuna de pisar en falso y caer de una altura de 15 metros aproximadamente.

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Aunque los servicios de emergencia llegaron a la brevedad y la llevaron al hospital poco pudieron hacer, pues el impacto fue demasiado fuerte y murió.