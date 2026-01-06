Muere integrante de grupo duranguense: ¿de quién se trata?

Las notas musicales vuelven a teñirse de luto tras conocerse la noticia de la muerte de un joven músico. Se trata de Alejandro Carillo quien se desempeñaba como baterista de la banda de regional mexicano Ponzoña Musical .

Fue en redes sociales que se conoció el deceso del músico por lo que los mensajes de despedida y dolor se han multiplicado.

¿Cómo se conoció la muerte de Alejandro Carillo?

Fue en las redes sociales de la banda Ponzoña Musical que el pasado domingo 4 de enero un posteo enlutó a los seguidores. La formación de regional mexicano despedía con profundo dolor a uno de sus integrantes y lo hacía con un sentido comunicado.

“Nos unimos a la pena que embarga a toda tu familia e hijos nos duele tu partida, pero vamos a recordarte con amor y cariño. Vuela alto amigo, te vamos a extrañar”, reza el comunicado compartido por Ponzoña Musical confirmando la muerte de Alejandro Carillo.

Dolor compartido en redes sociales

El posteo que hizo la formación duranguense estuvo acompañada por una imagen en donde se puede observar a Alejandro Carillo sonriendo y debajo un texto que afirma: “Amigo de mil batallas, hermano de profesión solo te adelantaste en este viaje llamado vida, te recordaremos siempre como tú eras alegre, ocurrente y sobre todo, como lo que siempre serás, una parte fundamental de nuestra agrupación. Vuela alto amigo mío. Q.E.P.D”.

Aunque no se precisaron los motivos por los cuales se produjo la repentina muerte de Alejandro Carillo, las muestras de dolor en las redes sociales se han multiplicado. Los seguidores de Ponzoña Musical han compartido comentarios como “Uno de los mejores bateristas del género duranguense”, “Nuestro más sentido pésame para su familia”, “Wow no puedo creer buen viaje mi querido jandro”, “Super jovencito” y “Me tocó verlo en Atenco halla por los 2010 y que BUEN baterista eres DEP”.

