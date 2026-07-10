Recicla la parte inferior de tus botellas con estas increíbles ideas

A diario se desechan una gran cantidad de botellas de plástico por lo que es importante poder manejar los residuos para disminuir el impacto en el medio ambiente. Aquí te vamos a dejar ideas para que aproveches la parte inferior de estos elementos.

Con creatividad y paciencia podrás decorar espacios y organizar tu hogar. Esta parte de las botellas son resistentes y estables por lo que puedes fabricar pequeños recipientes o accesorios para el hogar. Además de ahorrar dinero, reutilizar este material contribuye a disminuir el impacto ambiental al reducir los desechos plásticos.

¿Cómo reciclar las botellas?

Antes de comenzar con las ideas es importante que laves bien las botellas, retires las etiquetas y seca. Ahora manos a la obra:

Organizador para objetos pequeños

Este es un uso muy práctico que consiste en convertir la base de la botella en un recipiente para mantener el orden. Tienes que cortar la botella a unos 8 o 10 centímetros de altura y lijar ligeramente el borde para evitar que quede filoso. Después podrás utilizarla para guardar:



Monedas.

Llaves.

Clips y ligas.

Brochas de maquillaje.

Accesorios de costura.

Tornillos, clavos o tuercas.

En el caso de que quieras personalizarlo, puedes agregar pintura acrílica o forrarla con tela, cuerda de yute o papel adhesivo.

Macetas con riego automático

Mantén tus plantas hidratadas con esta increíble idea. Lo que debes hacer es cortar una botella de plástico por la mitad y usar la parte inferior como depósito de agua. La parte superior debe ser colocada al revés para que funcione como la maceta. Pasa un trozo de tela o un cordón de algodón por la tapa para que actúe como una mecha que transportará el agua hacia el sustrato.

Esta es una increíble idea para tu hogar.|Pinterest

Vas a llenar la base con agua y colocarla con tierra con buen drenaje en la parte superior, asegurándote de que la mecha quede rodeada por el sustrato. Después, planta la especie que prefieras y realiza un riego inicial desde arriba para activar el sistema. La mecha es la encargada de llevar el agua de forma gradual.

Flores para decorar tu hogar

Por último, puedes utilizar la parte inferior para hacer flores. Para ello debes cortar la base de la botella y lavarla bien. Luego utiliza unas tijeras para dar forma a los bordes, redondeando cada una de las protuberancias para que simulen pétalos. Después puedes pintarlas con colores y dejar que se seque por completo.