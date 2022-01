De Vicente Fernández a Carmen Salinas: Las muertes más dolorosas en 2021.

Este 2021 fueron varios los famosos que partieron de este mundo, protagonizando unas muertes muy dolorosas para el mundo del espectáculo. Tal fue el caso de Vicente Fernández , Carmen Salinas y Octavio Ocaña.

Vicente Fernández

Fue el 12 de diciembre de 2021 cuando Vicente Fernández perdió la batalla en el hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, a los 81 años de edad. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la familia de ‘El Charro de Huentitán’ informó la partida del cantante agradeciendo el apoyo de su público. ‘El Hijo del Pueblo’ estuvo internado durante algunos meses tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Poco antes de su muerte, el cantante presentó mayor inflamación en sus vías respiratorias bajas en las últimas horas; con ello fallaron sus pulmones.

Carmen Salinas

La comediante sufrió una hemorragia cerebral y falleció este 9 de diciembre de 2021, en el mismo día, pero diferente año en que muriera Jenni Rivera. La actriz, cantante y empresaria perdió la vida este día después de que fuera hospitalizada de emergencia tras un episodio cerebrovascular algunas semanas atrás. En su momento, su sobrino, Gustavo Briones, dio a conocer a través de un comunicado que su tía se encontraba en terapia intensiva y atendida por médicos especialistas.

Te puede interesar: Nerea Godínez denuncia robo en el lugar que murió Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña

Octavio Ocaña murió el viernes 29 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza. La Fiscalía de Estado de México dio a conocer que en la camioneta donde viajaba el actor, y dos sujetos más, se encontraron un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, a la altura del conductor. Presuntamente, al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, pero el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución, pero no hubo intercambio de disparos. Hasta el momento los cuestionamientos continúan en torno a la muerte del histrión, pues sus familiares y la sociedad no creen en las versión oficial de la autoridad.

También podría interesarte: Familia de Carmen Salinas cumple última voluntad de la actriz.