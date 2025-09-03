¿Quién ganó hoy, 2 de septiembre, en Exatlón CUP?

La noche de este 2 de septiembre, tuvimos momentos llenos de tensión y adrenalina en la Exatlón Cup 2025 a través de la señal de Azteca UNO. Recordemos que este evento reúne a los atletas más destacados de distintas temporadas y diferentes países para demostrar quién es el verdadero campeón.

¿Quién ganó este martes 2 de septiembre de 2025 en el Exatlón Cup?

Tras una competencia llena de velocidad, resistencia y estrategia, fue México el equipo que logró imponerse y quedarse con el título de esta noche. Con un impactante 10-4 en el marcador final, los atletas pusieron el nombre de México en lo mpas alto.

Exatlón Cup 2025: La competencia rumbo a la gloria

En esta edición especial, la Exatlón Cup reunió a los atletas más competitivos de nuestro país para enfrentarse en diferentes competencias a Hungría, Rumania, Alemania y Estados Unidos. Los equipos se enfrentaron en circuitos diseñados para poner al límite sus habilidades físicas y mentales.

La primera competencia a la que se enfrentó el equipo mexicano fue ayer, lunes 1 de septiembre de 2025. Se enfrentaron a Estados Unidos y salieron victoriosos, de forma extraordinaria y sobresaliente.

El legado del México

(Si gana México) Con este triunfo acumula 2 triunfos en esta competencia, demostrando lo fuertes y poderosos de los guerreros Azteca. México está cada vez más cerca de ser el ganador absoluto.

¿Qué piensas del desempeño de los atletas esta noche?

También te puede interesar: Poncho De Nigris revela qué pasó después de encarar a Adrián Marcelo; ¿lo llama cobarde?

