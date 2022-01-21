VIDEO: Mujer es aventada a la vías del Metro y sobrevive por centímetros.

Un hombre sin razón alguna aventó a una mujer a las vías del Metro de Rogier, en Bruselas, Bélgica.

Un video que inmediatamente le dio la vuelta al mundo y que fue compartido por las cámaras de seguridad del Metro, muestra cómo una persona es empujada antes de que el tren llegue a la estación de Rogier; por fortuna éste se detuvo a décimas de segundo antes de atropellar a la mujer de 55 años.

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(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022

Los hechos se suscitaron el pasado viernes 14 de enero a las 19:45 horas, reportaron las autoridades que relevaron que el conductor tuvo que utilizar el freno de mano de emergencia para conseguir que el tren se detuviera antes de que todo terminara en tragedia.

Inmediatamente, la víctima fue trasladada al hospital para ser atendida, mientras que el servicio del Metro tuvo que ser interrumpido durante media hora en lo que las autoridades llevaban a cabo la investigación correspondiente.

En tanto, el hombre que empujó a la mujer a las vías del Metro fue detenido pese a que buscó escapar del lugar. "Gracias a la difusión de las imágenes del sospechoso dentro del Metro, las fuerzas policiales pudieron accionar rápidamente", mencionó la fiscal Sarah Durant.

En este momento, el joven del que se desconoce su identidad es acusado de intento de homicidio, por lo que su situación legal se conocerá en las próximas horas, una vez que las autoridades terminen con su investigación.

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