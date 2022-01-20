Spider-Man protege a niños de balacera en calles de Nuevo León.

Una imitadora de Spider-Man se robó todos los reflectores la noche del martes 18 de enero tras una fuerte balacera en las calles de Apocada, Nuevo León.

En los videos que comenzaron a circular por las redes sociales se puede observar a la imitadora vestida de rojo y platicando con el cumpleañero.

¿Él es Iker? ¿Quién es Iker? ¡Ay, está vestido como Spider-Man!

Pasados unos segundos, llega una patrulla y alerta a los invitados de la fiesta para meterse a su casa rápidamente.

La imitadora de Spider-Man comienza a cuidar a los niños y a meterlos a la casa para evitar una tragedia.

Por su parte, la persona que grabó el video comenzó a gritar hasta ser escuchada por los menores y ponerlos a salvo en su hogar.

Métanse, métanse, métanse, rápido, ciérrale

La imitadora de Spider-Man se viralizó en todas las redes sociales por actuar como una verdadera heroína y por no salirse de su papel en ningún solo momento.

Diversos internautas aplaudieron la actitud de la joven y no dudaron en expresar su admiración con emotivos comentarios en internet.

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Balacera en Nuevo León deja dos muertos y detenidos

La balacera que se registró la noche del martes 18 de enero en las calles del municipio de Apodaca, Nuevo León dejó dos muertos y algunos detenidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en la zona de El Mezquital, donde elementos de la policía y miembros de un grupo criminal iniciaron un enfrentamiento.

Los miembros del grupo criminal intentaron huir y se originó una persecución que terminó hasta las calles de la colonia Residencial Palmas en Nuevo León.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas abatidas y de los detenidos; sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso y alertando a los vecinos de las calles aledañas al altercado.

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