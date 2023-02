Una mujer se hartó de los abusos de su esposo y quería huir de él.

Una mujer fue víctima de violencia por muchos años. Su pareja la agredía e insultaba. La mujer había soportado varios años de humillaciones y se había cansado. El que era su pareja aseguraba que tenía que reprimirla por tener actitudes negativas y la suegra de la mujer comenzó a hacerle brujería. Ella solamente quería huir de esas personas y hasta tenía su plan de escape listo.

Una mujer soportó por más de 15 años maltratos y agresiones de parte del que era su esposo. Ella aseguró que denunció en varias ocasiones a ese hombre, incluso llegando con las autoridades con las marcas de las golpizas y de todo lo que le había hecho ese hombre, pero las autoridades no le hicieron caso. Ella quería huir de toda la violencia y de todos los abusos de los que había sido víctima en su propia casa. Además, mencionó que su suegra también trataba muy mal a sus hijos y trató de golpearla cuando defendió a sus hijos de su propia abuela.

Hermelinda dice que su hijo golpea a Anel porque ella se lo merece.

El esposo de la mujer estaba seguro de que su esposa debía cuidar de él y hasta mantenerlo. Además, dijo que todas las veces que la agredía era porque se “quería sacar del huacal”. Juraba que tenía un problema de salud grave, aunque su esposo negaba que él estuviera mal porque nada más tenía malestar cuando le convenía. Este hombre también juraba que su madre nunca le había hecho brujería.

La madre de ese hombre estaba muy molesta con su nuera. No entendía la razón de que ella se quisiera separar de su hijo y lo único que ha hecho es practicar rituales para que ellos no se separen. También dijo que su nuera no le agradaba y que si su hijo la ha golpeado es porque ella se lo ha buscado. También dijo que la obligación de su nuera era estar con su hijo porque se casaron.

Si no huyo, me matan. | Programa del 11 de febrero del 2023



La hija del matrimonio quería que su madre escapara de su relación con su padre. Le daba mucha tristeza que su mamá se fuera de casa, pero sabía que tenía que hacerlo para poder estar a salvo. La chica también reveló que no tiene una buena relación con su padre. Él se la pasó diciendo que era una mentirosa y que era un complot de su esposa.

El padre de la mujer quería detener a su hija y quería que siempre estuviera a su lado. También dijo que no quería que la siguieran agrediendo porque temía que su yerno terminara con la vida de su esposa. Decía que no era justo todo lo que le habían hecho a su hija y quería que el esposo se fuera de su casa.