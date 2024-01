En TikTok, la plataforma de moda entre los adolescentes y jóvenes, hay espacio para todo tipo de contenido. Desde divulgación científica, retos, bailes, parodias y hasta polémicas. Por ejemplo, el video donde una mujer pide divorcio a su pareja porque tiene insuficiencia renal.

Dicho audiovisual fue compartido desde el perfil @vacay_pasiempre que figura en TikTok con 238.2 mil seguidores y 7.6 millones de Me gusta. Si bien, la mujer explica sus razones durante la entrevista, los usuarios de la plataforma china lanzan sus comentarios críticos.

¿Por qué razón mujer pide divorcio a su pareja enferma de insuficiencia renal?

“Desde los 14 hasta los 28 años estuve con una persona y realmente me divorcié porque esta persona tenía insuficiencia renal y es una enfermedad super difícil”, comenta la mujer que se ha viralizado en las redes sociales y medios de información por divorciarse de su pareja con insuficiencia renal. Sin embargo, explica que tomó la decisión por amor propio.

“Llegó un punto en mi madurez que me di cuenta que debería haberme amado a mí antes desde el momento que acepté a una persona con una enfermedad y no permitir que pasara tanto tiempo”, describe la entrevistada en @vacaya_pasiempre. “[...] lo acompañé en su primera etapa, pero cuando maduré me di cuenta que mi futuro con una persona así no iba a ser el futuro que yo quería”, puntualiza.

¿Qué dicen usuarios de TikTok sobre mujer que pide divorcio a su pareja con insuficiencia renal?

La mayoría de los seguidores del perfil en TikTok señalan estar en contra de la decisión de la mujer que le pide divorcio a su pareja porque tiene insuficiencia renal. De este modo, expresan comentarios como: “Ojalá se encuentre a una persona igual a ella” y “¿Si hubiera sido al revés?”.

Por último, cabe señalar que la insuficiencia renal surge cuando los riñones disminuyen su función a menos de un 15% de lo normal, según comparte el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades del Riñón o Digestivas de Estados Unidos. Es una enfermedad complicada que tiene síntomas como dolores de cabeza, hinchazón, picazón, cansancio, falta de orina, calambres, entre otros.

