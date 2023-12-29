“Tengo que ir a México por una emergencia”, así es el nuevo trend de TikTok

TikTok se ha convertido en una de las plataformas o redes sociales más utilizadas a nivel mundial y no es para menos, ya que en ella podemos encontrar videos emotivos y divertidos, pero también se ha hecho famosa por los trends que constantemente surgen y se hace virales, tal es el caso del llamado “Tengo que ir a México por una emergencia”.

Es común que durante estas fechas los paisanos que trabajan en otros países vuelvan a México para estar con sus familias, sobre todo aquellos que viven en los Estados Unidos y que en algún momento se marcharon en busca del sueño americano.

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Vamos a comprobar todo lo que vemos en redes sociales en Inter¿Neta?

Este año algunos paisanos regresaron a sus respectivos estados, pero en esta ocasión hablaremos de los tampiqueños, quienes crearon el trend y compartieron en TikTok algunos videos que de inmediato se volvieron tendencia en la plataforma de videos cortos.

¿En qué consiste el nuevo trend?

“Tengo que ir a México por una emergencia” es el nombre del famoso trend de TikTok, donde usuarios comparten fotos y videos de sus trabajos en Estados Unidos y posteriormente su llegada al puerto de Jaibo en Tampico, Tamaulipas.

Los tampiqueños que sin querer crearon un trend en TikTok laboran en diferentes oficios, ya sea como obreros, albañiles, paileros, carpinteros, entre otros, y en estas fechas regresan de los Estados Unidos para convivir con sus familias.

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En los videos muestran sus oficios, posteriormente una deliciosa comida en la capital de Tamaulipas, también muestran los lugares turísticos de esta región, así como algunos momentos que comparten con sus familias.

En los videos se aprecia que la "emergencia" por la que tienen que volver a México es para disfrutar de todo aquello que el país y, por supuesto, Tampico les ofrece, pues con melancolía muestran lo que tuvieron que dejar aquí para lograr sus sueños y aspirar a una mejor vida.

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