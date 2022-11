Una mujer carga con la culpa de la infidelidad de su hermana.

Una mujer llegó desesperada para contar su caso. Ella ha tenido que soportar los actos de su hermana, que le es infiel a su pareja. Esta mujer ha cargado con toda la culpa de la relación extramarital de su propia hermana, ya que ella también se ha aprovechado de su situación. Esta mujer tiene una hija pequeña con una enfermedad crónica muy delicada, que incluso hizo que su ex-pareja las abandonara por no saber qué hacer con ella. Ha tenido que encontrar la manera de poder salir adelante por ella y por su hija, y no cree que sea justo que su hermana se aproveche de esto.

También pudimos saber que su ex-pareja ha sido una persona muy violenta con esta mujer. Ella tuvo que sufrir varios abusos de su parte y algunos especialistas comentaron que se podría solicitar una orden de restricción para que esta mujer y su hija pequeña puedan estar en paz y sin ningún temor por lo que les pueda pasar.

Mi hermana me obliga a ser su tapadera. | Programa 21 noviembre 2022

La hermana de esta mujer también fue una mujer maltratada y abusada por parte de su esposo. Cansada de esto, decidió tener una relación extramarital con un hombre más joven. Dijo que sí apoya a su hermana con algo de dinero, pero le pidió que no le dijera nada a nadie de su infidelidad. No entiende por qué su hermana quiere delatarla. Para hacer más incómoda la situación, la hermana le es infiel a su esposo con el ex-novio de su propia hija. Ella se enamoró y ahora está con los dos hombres, y aceptó que no se divorcia porque le tiene miedo a su esposo.

Su esposo se enteró de todo lo que estaba pasando de golpe. Él pensó que estaba ayudando a su cuñada y a su hija con la situación tan delicada que han tenido que pasar con su enfermedad. Pensaba que su esposa estaba en otro estado por cuestiones de trabajo, y no se imaginó que ella estaba viviendo con su cuñada y tenía una relación con el ex de su hija. Este hombre aceptó que sí ha llegado a ser violento, pero le echó toda la culpa a su esposa por lo que ha hecho y que lo ha “sacado de sus casillas”.

Cuando el novio de la esposa infiel tuvo momento para hablar, reveló que se había cansado de estar en una relación oculta y quería que todos se supieran que estaba enamorado, aunque estuviera casada. Además, él no veía nada de malo en la relación que inició con una mujer casada.

La hija del matrimonio tampoco sabía nada, y tuvo que escuchar todas las mentiras de su madre, hasta que finalmente confesó lo que había estado haciendo con su ex-novio. La joven estaba muy consternada por toda esta situación, porque había tenido que descuidar sus estudios y todos sus asuntos por las mentiras de su madre, y descubrió qué es lo que estaba pasando realmente.