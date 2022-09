Más mujeres exhiben a Adam Levine y revelan mensajes subidos de tono del cantante.

Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, ha sido expuesto por la modelo texana Sumner Stroh, quien compartió un video en TikTok con capturas de pantalla en las que exhibió que el cantante le fue infiel a su esposa Behati Prinsloo.

EXCLUSIVA. Drake Bell quiere hacer una película en México y le encantaría que la protagonista fuera Yalitza Aparicio.

De acuerdo con la modelo, Levine se aprovechó de su inocencia e ingenuidad. “Estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”, reveló Stroh.

“Tuve una aventura con un hombre que estaba casado. En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y francamente me sentí muy explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular”, añadió.

¿Qué dijo Adam Levine? Tras los señalamientos en su contra, el intérprete de “Moves like Jagger” admitió que cruzó la línea, pero negó haber tenido una relación con Sumner Stroh.

“Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento”.

Te puede interesar: Adam Levine responde a quienes lo acusan de engañar a su esposa con una modelo.

“Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás”, finalizó.

Dos mujeres más exponen al músico

Sumner Stroh no ha sido la única en exponer a Adam Levine, ahora dos mujeres más se han sumado, una comediante llamada Maryka, quien publicó el día de ayer una serie de capturas de pantalla de una supuesta conversación que tuvo con el cantante.

“¡Distráete teniendo sexo conmigo!”, versa uno de los mensajes, pero también compartió un video íntimo que aparentemente le envió el vocalista de Maroon 5.

Además de Maryka y Stroh, Alyson Rosef también publicó una serie de mensajes que Adam le envió por DM de Instagram, que decían: “No debería estar hablando contigo, ¿sabes?” y “Dije que nunca más chicas calientes más que tú”.

De acuerdo con Rosef, tomó le decisión de hacer públicos los mensajes del músico porque se siente muy mal por la esposa de Adam, Behati Prinsloo, por lo que alentó a otras chicas a hacer lo mismo.