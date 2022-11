Nadia revela en llanto que su madre padece Asperger y pone un alto a Alejandra Toussiant: “habla de mí, pero de mi mamá no”.

Nadia, reciente eliminada de MasterChef Celebrity, visitó nuestro podcast De Lo Que Uno Se Entera, conducido por Chicken Muñoz.

La cantante aprovechó para hablar sobre su experiencia en la cocina más famosa de México, donde tuvo diferencias con Alejandra Toussaint.

“Toussaint y yo platicamos, hicimos borrón y cuenta nueva. Nos saludamos. Yo creo que siempre es bueno darle vuelta a la página. Si uno pidió perdón que sea verdadero”, dijo sobre su enfrentamiento con la actriz.

Nadia reveló que Alejandra le habló por teléfono el pasado domingo para pedirle una disculpa, aunque expresó que le dolió cuando se enteró que habló mal de su mamá.

“Se me hace bien mala onda que hable de mi mamá, habla de mí, pero de mi mamá no. Eso si me duele. Todo esto sí me ha tocado, ha sido muy difícil porque saben que mi trato es respetuoso con toda la gente”, dijo a Chicken.

Nadia reveló que no se averguenza de sus creencias religiosas, además de que rompió en llanto tras hablar de la salud de su mamá.

“He llorado mucho por este asunto... no sé qué sucedió con mi mamá, pero mi mamá nunca lo hace de mala fe. Ella tiene Asperger, y si alguien le cae mal, va y se lo dice. No va decir algo a medias tintas porque no entiende doble sentido”, reveló.

“Yo le dije ‘borrón y cuenta nueva, Toussaint’, no voy a hablar mal de ella, pero francamente todo esto me ha tocado estarlo viviendo y ha sido muy difícil porque me conocen desde hace 20 años: mi trato ha sido amable con todos. Creo en Dios, en Jesucristo y en la biblia, no tengo porque avergonzarme de eso”, dijo a De Lo Que Uno Se Entera, podcast que se transmite por nuestras redes sociales de Azteca UNO.

