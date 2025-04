Nagibe Abbud revela amenazas por parte de Imelda Tuñón: “me quiere aventar ácido”

La viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, continúa envuelta en escándalos, debido a que tanto su exsuegra Maribel Guardia , como su examiga, Nagibe Abbud, la han acusado públicamente de haberlas amenazado. Esta nueva polémica podría traer una vez más problemas para la exnuera de Maribel.

Hace algunos días se filtró una conversación donde supuestamente Imelda insulta a Maribel Guardia y le asegura que se irá lejos para que no vuelva a ver a su nieto. Sin embargo, la joven se defendió de inmediato, negando estas acusaciones y compartiendo el supuesto mensaje que le envió a Maribel, donde solamente le exige que la deje en paz.

¿Cuándo amenazó Imelda Tuñón a Nagibe Abbud?

Además del escándalo de Maribel y su exnuera, una nueva polémica se ha sumado a la vida de Imelda, esta vez con una joven que en algún momento fue su amiga: Nagibe Abbud, quien expresó estar muy preocupada por Maribel Guardia, porque cree que Imelda es capaz de hacerle daño a cualquiera que se atreva a hablar en su contra.

De igual modo, Nagibe Abbud reveló que teme por su propia seguridad, pues aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por parte de Imelda. Durante una entrevista con distintos medios de comunicación, la joven declaró que la exnuera de Maribel la habría amenazado con aventarle ácido en la cara. Al respecto, Abbud comentó:

“Hay que tener precauciones. Lo único que hace Imelda es difamar. Es la reina de inventar historias. Se ha comunicado para decirme que me va a aventar ácido en la cara. Ha estado preguntando actualmente mi dirección. Me dijeron que no había ninguna demanda (en mi contra), entonces, ¿para qué quiere mi dirección?”

¿Nagibe Abbud apoya a Maribel Guardia?

Nagibe aseguró que todo lo que ha declarado en contra de Imelda, incluyendo las pruebas presentadas ante la fiscalía, han sido con el único propósito de velar por el bienestar del nieto de Maribel Guardia, a quién está dispuesta a apoyar si es necesario. La joven expresó: “Esto no se trata de mí, se trata del niño. Queremos que Imelda se comporte y no exponga al niño. Si Maribel, Marco y toda su familia me necesitan, yo voy a estar”.

Nagibe Abbud revela si le tiene miedo a Imelda Tuñon

Abbud concluyó sus declaraciones dejando en claro que no teme ante las amenazas de Imelda, ya que confía en que su testimonio será significativo y todo se resolverá. Además, aseguró que la verdadera personalidad de Imelda saldrá a la luz. La joven finalizó con el siguiente mensaje: “No tengo miedo. Mi propósito en la vida es hacer un cambio, por pequeño que sea. Vean los actos, Imelda tiene una personalidad y la verdad siempre sale a la luz. La personalidad de Imelda está saliendo ya”.