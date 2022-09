“Fue el día de destruir a Nahomi": La China arremete contra el plan de Cathe.

Algunos participantes de Survivor México se enfrentaron cara a cara tras las traiciones y estrategias dentro de la competencia. En el capítulo de ayer algunos eliminados regresaron para enfrentrase a Nahomi, Kenta y Julián en un Concejo Tribal.

Sobrevivientes cuentan su experiencia con huracán en Survivor México.

Los ánimos subieron de intensidad, pues todos expusieron su molestia ante la manera de jugar en Survivor México. Uno de los enfrentamientos más sonados fue el de Cathe y Nahomi, quienes sacaron sus trapitos de Sol frente a millones de televidentes.

Cathe acusó a Nahomi de “mentirosa”, pues faltó a su promesa de nunca votar por ella para mandarla al Juego de la Extinción. Además, la participante niega haber pedido que votaran por ella para salir de Survivor México.

Cathe no aguantó más, así que expuso las mentiras de La China en el Concejo Tribal: “Cada uno está ahí por su propia estrategia, lo único de lo que yo hablo es de la mentira, a mí no me gustan las mentiras y que inventen cosas que no son”, dijo.

Nahomi arremete contra el plan de Cathe

Luego de ser exhibida en el Concejo Tribal, Nahomi dedicó un contundente mensaje a Cathe y Saadi, quienes la hicieron explotar.

“Amanecí más tranquila porque ayer fue un día de ‘vamos a destruir a Nahomi’… Ver la situación de cómo Saadi, una vez más, manipula a los ex participantes… Se querían aventar una a la otra y ahora son súper amigas, unidas”, declaró sobre la amistad de Cathe y Saadi.

Nahomi, Kenta y Julián se convirtieron en los tres finalistas de Survivor México, por lo que aún enfrentarán algunas pruebas antes de enfrentarse en la Gran Final.

Solo habrá un ganador o ganadora de los 2 millones de pesos el próximo viernes 30 de septiembre por nuestra señal de Azteca UNO.

