Finalistas de Survivor México ayudan a familias tras el paso del Huracán Fiona.

Luego de más de cien días sobreviviendo en Survivor México, los tres finalistas tuvieron que enfrentar el paso del Huracán Fiona que dejó grandes daños en las instalaciones y en toda República Dominicana.

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Para muchos de los sobrevivientes, estar durante el paso de un huracán categoría cuatro fue algo completamente nuevo y que les causó un gran impacto.

Traíamos toda la energía de semifinal, traíamos ya toda la emoción de ser ya los participantes que íbamos a estar en ese palco de honor y de pronto nos cae de peso la noticia de que vamos a tener una noche complicada, una peligrosa noche

Una noche con muchas emociones, recién salí extinguido del fuego de Cynthia y estaba todo ya preparado para ir a la gran final. Survivor, siempre nos sorprende y la verdad, esta vez no fue por causas de Survivor sino por la madre naturaleza

Los sobrevivientes ayudaron a la población afectada.

Tras el paso del huracán, los sobrevivientes fueron resguardados por la producción, pero luego que la calma había vuelto a todo el país, los tres finalistas acompañados de Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’, ayudaron a los afectados.

Todos estuvieron apoyando en todo lo que pudieron a las familias que lo perdieron todo, conociendo a los verdaderos sobrevivientes que todos los días luchan por mejores condiciones de vida para los suyos.

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También, tuvieron la oportunidad de apoyar a varias personas con tablas de madera para que pudieran resguardarse de la mejor forma en sus casas.

