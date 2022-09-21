VIDEO: Querido ganador de Survivor México sale en defensa de Yusef.

Yusef se convirtió en uno de los últimos eliminados de cara a la última semana de Survivor México, por lo que su salida de la competencia dio mucho de qué hablar entre los televidentes.

Recordemos que todos los sobrevivientes votaron por Yusef para mandarlo al Juego de la Extinción, mientras que Catalina utilizó su medallón para invalidar el voto del biólogo.

Al no tener con quien competir en el Juego de la Extinción, Yusef quedó eliminado por una estrategia que muchos consideraron como "maestra" y otros que estuvo llena de controversia.

Aunque muchas personas veían al biólogo en la semana final o como el campeón de la temporada, Yusef quedó eliminado en medio de la polémica traición de sus amigos David y Cyntia.

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Yusef se reúne con querido ganador de Survivor México

Luego de su llegada a la Ciudad de México, Yusef Farah se reunió con sus amigos y familiares después de mucho tiempo peleando en Survivor México.

Por si fuera poco, el biólogo también se reunió con Lalo Urbina, primer ganador de Survivor México. El campeón de la primera temporada de nuestro reality show salió en defensa de Yusef y le dedicó el siguiente mensaje.

"Intenté explicarte todo lo que sé, todo lo que podía ayudarte, pero nunca me acordé de esa parte del humano llamada miedo, cobardía disfrazada de estrategia. Los verdaderos guerreros buscamos honor y dignidad, y eso solo se logra derrotando a los mejores en el campo de batalla, solo así se encuentra el crecimiento, pero eso muy pocos lo entienden", escribió en una publicación de las redes sociales que se llenó reacciones y miles de 'Me Gusta'.

Lalo Uribina tachó a Yusef de ser "un hombre impecable", además de desearle éxito en la vida "muchas felicidades hermano, la historia apenas comienza".

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