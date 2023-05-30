Nailea Norvind niega mantener en secreto relación con hombre más joven.

Nailea Norvind niega mantener en secreto la relación amorosa que desde hace más de un año sostiene con Patricio Mercades, quien es 17 años menor que ella. Afirma que el fotógrafo y artista plástico argentino siempre estuvo a su lado solo que nadie se había percatado.

¿Qué dijo Nailea Norvind sobre su romance? Sobre si han estado escondiendo su relación de los medios de comunicación, Nailea Norvind aseguró que no y que a lo largo de este año y medio que tienen de romance siempre se han mostrado juntos.

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“Dicen que nos hemos estado escondiendo pero para nada, así como nos ves aquí, así hemos estado todo el año y medio, felices de la vida, nada más ustedes tienen que ver en sus archivos, pero ha venido a todas mis alfombras rojas, a todos mis estrenos”, declaró en exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijo sobre la diferencia de edades que existe entre ambos?

Al preguntarle sobre la marcada diferencia de edades que existe entre ella y su novio Patricio Mercades, Nailea Norvind comentó que “ya estamos en tiempos muy modernos, no, el modelo que estaba establecido sobre cómo nos tenemos que relacionar en el amor, como pareja y como los matrimonios y todo, ya está un poco obsoleto y creo que tenemos que aprender a escucharnos y a respetarnos y si hay respeto y si es consensual y si es de dos pues que viva el amor”.

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¿Qué dijo Patricio Mercades?

Al preguntarle a Patricio Mercades sobre su relación, el joven narró que su romance surgió gracias a la venta de productos orgánicos de Nailea. “Yo vivía cerca de donde ella trabajaba y pues un día le pregunté por sus productos y ahí empezó básicamente”.

“Mi alimento sagrado me ha traído muchas cosas bien sagradas”, recalcó la actriz y agregó que Mercades “es una persona sana que busca su salud y eso es importante… A mí algo que me encanta de Patricio es que es como muy conectado con él mismo, con su entorno y con la naturaleza, entonces para mí es una cosa fundamental”.

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¿Qué han aprendido uno del otro?

Norvind aseguró que es impresionante lo que han aprendido el uno del otro y destacó lo mucho que ha aprendido de Patricio Mercades. “Me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta”, dijo la actriz.

Por último, Mercades dijo que Nailea es una mujer “sabia, inteligente y experimentada” y dijo que es impresionante lo mucho que ha crecido a lo largo del tiempo que ha estado con ella.