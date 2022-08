Natalia Jiménez confiesa que su ex no deja viajar a su hija a México.

Natalia Jiménez y su hija tienen esta relación después de su divorcio.

El divorcio con Daniel Trueba, su exmánager y padre de su única hija Alessandra de 5 años de edad, fue tuortoso para la española Natalia Jiménez, quien a pesar de haber llegado a un acuerdo con él para compartir la custodia de la niña, no ha logrado que le permita a la pequeña viajar con ella, específicamente a México, donde viene a menudo por razones laborales.

“Es un acuerdo que tengo con él... tiene que aporbar cuando yo la quiera traer a México, fuera de Estados Unidos o España. Tenemos custodia compartida, entonces nada, él me tiene que dar permiso para que pueda viajar. Espero que algún dia pueda viajar y no se esté perdiendo de las experiencias que vivo yo . México es mi casa”, confesó a la prensa.

Natalia Jiménez impacta a todos con declaración de su ex

Lejos de lamentarlo, Natalia ha aprendido a disfrutar al máximo el tiempo con la niña y con su actual pareja Arnold Hemkes, quien es también su máganer de giras.

“Cuando voy para Miami me dedico a mi hja al cien, estoy con ella en casa todo el tiempo. Yo no tengo a nadie que me la cuide cuando estoy con ella, estamos los tres juntos: ella, Arnold y yo nos la pasamos increíble. Viajamos a donde sea, ya que no podemos venir a México viajamos por allá. Nos vamos a España y nos vamos bien lejos”, declaró.

“Solo es a México a donde me deja viajar, es muy chistoso. Yo lo que quiero que entienda es que su madre es feliz haciendo lo que hace. Prefiero que tenga una madre feliz a una madre amargada dentro de una casa sin trabajar dentro de lo que le gusta”, concluyó Natalia Jiménez, quien fue una de las invitadas especiales a la final de La Academia.

