Rosalía desató un tremendo zafarrancho a su llegada a la Ciudad de México.

En medio de decenas de fans que la esperaban ansiosos fue como el viernes pasado arribó a la Ciudad de México la cantante española Rosalía para ofrecer dos conciertos en el Coloso de Reforma de su Motomami World Tour.

Aunque al principio todo parecía ordenado y organizado por un elemento de su seguridad personal, en cuanto la cantante cruzó las puertas de cristal, sus seguidores intentaron tomarse una fotografía con ella.

En medio del tumulto, tres elementos de seguridad que la acompañaban intentaron protegerla, incluso la prensa que la esperaba aguardó pacientemente a que la cantante ofreciera unas palabras, tal y como uno de sus acompañantes lo había prometido momentos antes.

Sin embargo, las cosas se fueron saliendo de control y la intensidad de los fanáticos obligó a su seguridad a desviar el camino de la cantante, por lo que los medios de comunicación se acercaron para intentar tener alguna declaración de ella en medio de gritos, empujones y hasta golpes.

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Rosalía se niega a hablar de Rauw Alejandro

Ante los diversos cuestionamientos de la prensa, entre ellos su supuesta ruptura amorosa del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, la española se limitó a sonreir contrariada por lo que sucedía y agradecer por la bienvenida.

"Estoy feliz de estar aquí. Gracias por venir a recibirme. Se los agradezco. Tengo mucha ilusión de cantar... pero tranquilos", declaró.

Fue tanto el descontrol que la propia seguridad de Rosalía tuvo que enfrentar el momento. El mismo elemento que minutos antes ofrecería unas palabras a la prensa intentó poner orden sin éxito alguno.

Finalmente, Rosalía logró llegar a la camioneta que la esperaba, mientras sus fans increpaban de manera violenta a los medios de comunicación.

Rosalía abarrotó el Auditorio Nacional donde complació a su fanaticada mexicana con el primero de sus dos shows que ofrecerá en dicho recinto como parte de su Motomami World Tour.

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