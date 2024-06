Natalia Jiménez se venga de restaurante que la discriminó por hablar español y le lleva mariachis

Bien dicen que los mexicanos nacen donde quieren y aunque algunos no lo son de nacimiento tarde o temprano se hacen mexicanos gracias al amor que sienten por nuestro país, tal es el caso de Natalia Jiménez, cantante originaria de España que ya es más mexicana que el mole.

¿Cómo fue la discriminación que vivió Natalia Jiménez?

En reiteradas ocasiones, la exvocalista de ‘La Quinta Estación’ ha demostrado el amor que siente por nuestro país. Sin embargo, hace un año vivió una situación por demás desagradable en un restaurante llamado Gigi’s en Los Ángeles, California, donde fue discriminada por hablar en español, incluso le pidieron que se retirara.

Cabe mencionar que, en aquel entonces, la cantante se encontraba realizando una videollamada con su hija en la que estaba hablando en español, lo cual no fue bien visto por los miembros del establecimiento, quienes le pidieron que se retirara del lugar.

“No se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando allá atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo y a mí me están diciendo que yo no puesto estar hablando por teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto, si vienen por acá, no vengan a Gigi’s porque los van a discriminar por hablar español”, dijo en aquel entonces.

¿Natalia Jiménez se vengó del restaurante?

Así es, un año después del bochornoso acontecimiento, Natalia Jiménez decidió regresar y cobrársela como Dios manda, pues hasta serenata en español le llevó.

De forma pacífica, Natalia Jiménez decidió llevar mariachis al restaurante Gigi’s donde sufrió discriminación en el 2023, incluso publicó el video en redes sociales.

“¡Cumplí mi promesa! Por fin pude regresar a regalarles esta serenata a la gente del restaurante que no me trató tan lindo, para que con este pequeño detalle puedan apreciar lo lindo que es nuestro idioma y que la gente de habla hispana somos gente de bien, cordial y amigable”, dijo Natalia Jiménez.

La cantante se hizo acompañar por un grupo de mariachis para protestar a las afueras del restaurant, primero entonaron el “Cielito lindo”, seguida de “El Rey”.

¡Y la 🧀 ! Natalia Jiménez fue discriminada por hablar español en un restaurante de Los Ángeles y como protesta llevó mariachi y todo 🇲🇽 👏🏻 pic.twitter.com/7KVMXYnoZv — adn40 (@adn40) June 5, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El hecho fue bien recibido por los fans de la cantante, principalmente los mexicanos, quienes aplaudieron su acción.

“La venganza más dulce de la historia. Con mucho gusto”, “Ay no me canso de ver el video, la verdad me encanta lo que dices. Con toda la elegancia fuiste y les dijiste la importancia de respetar nuestro idioma”, “La española más mexicana que han visto mis ojos”, “Eso se llama arte talento y sobre todo respeto, hacer una protesta pacífica con las quejas en alto, el nombre de todos los hispanoparlantes que vivimos en este maravilloso país” y “Cuando especialmente en Los Ángeles, es un estado donde los hispanos somos mayoría”, fueron algunos de los comentarios.