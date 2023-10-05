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FOTOS | En cuestiones de amor a Natalia Jiménez le tocó sufrir muchas veces

La española abrió su corazón y expresó lo mucho que se sufre por amor. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Natalia Jiménez con blusa roja..jpg
Natalia Jiménez de rojo..jpg
Natalia Jiménez hace la señal de amor y paz..jpg
Natalia Jiménez despertando..jpg
Arnold Hemkes presume a Natalia Jiménez..jpg
Natalia Jiménez despeinada..jpg
Natalia Jiménez comiendo..jpg
Natalia Jiménez con botas negras..jpg
Natalia Jiménez con chamarra roja..jpg
Natalia Jiménez con sostén gris..jpg
Arnold Hemkes y Natalia Jiménez son pura felicidad..jpg
Arnold Hemkes y Natalia Jiménez en blanco y negro..jpg
Natalia Jiménez comiendo tamal..jpg
Natalia Jiménez con chamarra de mezclilla..jpg
Natalia Jiménez con vestido floreado..jpg
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