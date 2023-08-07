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FOTOS | Corren a Natalia Jiménez de un restaurante de California por hablar español

La española recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar el acto de discriminación que sufrió. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

Natalia Jiménez hace la señal de amor y paz..jpg
Natalia Jiménez despertando..jpg
Arnold Hemkes presume a Natalia Jiménez..jpg
Natalia Jiménez despeinada..jpg
Natalia Jiménez comiendo..jpg
Natalia Jiménez con botas negras..jpg
Natalia Jiménez con chamarra roja..jpg
Natalia Jiménez con sostén gris..jpg
Arnold Hemkes y Natalia Jiménez son pura felicidad..jpg
Natalia Jiménez de rojo..jpg
Natalia Jiménez en traje de baño..jpg
Natalia Jiménez comiendo tamal..jpg
Natalia Jiménez con chamarra de mezclilla..jpg
Natalia Jiménez con vestido floreado..jpg
Natalia Jiménez con blusa roja..jpg
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