Lorenzo Méndez lanzó un disco con temas inspirados en su ex, Chiquis.

Lorenzo Méndez deja claro que no quiere hablar más de su pasado, aunque paradójicamente acaba de lanzar un álbum en el cual, algunos temas tienen que ver con lo que vivió con su exesposa, Chiquis.

En el álbum cuenta algunas de sus experiencias en su matrimonio con la hija de Jenni Rivera.

"Es parte de la vida que viví para que lo chequen, es para toda la gente que le han roto el corazón. La mayoría de las canciones las escribí y va muy ad hoc a lo que estaba viviendo en ese momento. Me ayudó mucho como terapia para sacar todas las cosas que tenía, pero ese ciclo se cerró hace mucho tiempo", dijo.

El cantante de banda da por terminada su historia con Chiquis, aunque asegura que en su nuevo álbum hay un par de canciones dedicadas a la intérprete.

"Ya lo platiqué hace dos años que lloré, entonces yo creo que lo pasado pasado", declaró a los medios de comunicación.

Los cantantes contrajeron nupcias el 29 de junio de 2019 luego de tres años de noviazgo, pero en septiembre de 2020, la intérprete anunció que se habían separado y comenzarían el proceso de su divorcio. A través de una publicación en la redes sociales, los cantantes anunciaron el fin de su romance.

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Lorenzo Méndez habla sobre su ex, Chiquis

Lorenzo Méndez no pudo contener los nervios tras cuestionarle si estaba listo para comprometerse de nueva cuenta.

"Para nada, hermano... o a ver qué pasa", concluyó Lorenzo Méndez, quien se presentó en el décimo tercer festival internacional a José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

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