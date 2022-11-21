Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se reconciliaron por su hijo.

2022 fue uno de los peores años para Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna a raíz del destape de una serie de audios, en los que ella se expresaba terriblemente mal de varios miembros de la familia Pinal, incluído el propio Luis Enrique.

La filtración, hecha por una revista, provocó la ruptura de la pareja, y el inicio de una batalla legal por la custodia de su hijo Apolo de tres años de edad.

Sin embargo, a punto de acabar el año, ambos han decidido fumar la pipa de la paz, reconciliarse y reconstruir su relación de 12 años, sobre todo por el bien del niño.

"Estamos buscando la paz y la reconciliación. La verdad es que queremos estar un poquito lejos de los chismes y de las mentiras que se andan diciendo de nosotros. Queremos materializar un buen ambiente familiar para Apolo", dijo el hijo de Silvia Pinal.

"Sí fue difícil. Fue un año terrible para los dos, tanto él sufrió mucho, como yo sufrí mucho. Cuando uno está muy enojado, triste o decepcionado, tomas decisiones equivocadas y haces cosas de las que después te arrepientes. Cuando amas y quieres se perdona, teníamos que separarnos para que esto funcionara", continuó Mayela Laguna.

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Enrique Guzmán y Mayela Laguna se reconcilian

Mayela Laguna revela que la separacón de Luis Enrique, y la imposibilidad de ver a su hijo durante casi tres meses, le provocó una profunda depresión que la llevó a tomar terapia: "Creo que pedir ayuda nunca está mal".

La pareja está consciente de que pueden no estar excenta de posibles nuevos titulares que hagan temblar una vez más su relación: "Nosotros vamos a estar juntos y vamos a apoyarnos mutuamente", dijo en exclusiva para Ventaneando.

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