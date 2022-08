Natalia Subtil le responde a Sergio Mayer Mori.

La controversia entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar, luego de que hace unos días la modelo acusara al hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer de no hacerse responsable de su hija y de no darle pensión alimenticia.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori hizo frente a los señalamientos en su contra y declaró a las cámaras de Venga La Alegría que las acusaciones contra él son falsas, pues a pesar de vivir en Europa, sí está al pendiente del bienestar de su hija.

Natalia Subtil visitó nuestro foro para responderle a Sergio Mayer.

“Para variar sigue diciendo cosas, pero de hecho justo a eso vengo, vengo a encargarme de ese tema, o sea, a diferencia de ella, yo no digo estas cosas y entonces va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo”, declaró.

“Lo primero, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte”, añadió el actor.

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, lo único que ya no puedo entender al respecto de Natalia, es eso, no piensa en cómo esto le afecta a Mila”, finalizó.

¿Qué dijo Natalia Subtil respecto a las declaraciones de Mayer Mori? Natalia Subtil acudió al foro de Ventaneando para hablar en exclusiva sobre el tema y reveló que Sergio Mayer Mori no se ha hecho cargo de Mila ni tampoco ha cumplido con sus obligaciones como padre.



La modelo dijo que cuando inició el proyecto de RBD, Mayer Mori comenzó a ayudarla, pero posteriormente el padre de éste se enteró que la ayudaba y le pidió que dejara de hacerlo porque aparentemente no estuvo de acuerdo con ello.

No obstante, refirió que tal cual no es una ayuda lo que pide, ya que es obligación de Mayer Mori como padre de Mila y esto dijo sobre la ayuda del abuelo de su hija (Sergio Mayer). “El abuelo siempre me ayudó en momentos que yo ya no podía más y me sentía un poco apretada, pero no era algo constante, no era algo mensual”.

Cuando le preguntaron por qué hasta ahora lo hacia público, Subtil dijo que porque esperaba que como padre le saliera el instinto a Sergio Mayer Mori y se hiciera cargo de su hija, lo cual nunca sucedió.

Natalia Subtil también habló de un supuesto berrinche que le hicieron y por el que le quitaron el apoyo económico que le daban a Mila (10 mil por semana). Todo se debió a que ella ya no quiso trabajar con Sergio Mayer en el proyecto musical que tenían en puerta, el cual surgió de ella junto con dos personas más y en el que entró el abuelo de Mila para ayudar con sus contactos; sin embargo, comenzó a surgir una especie de manipulación por parte del exGaribaldi y la madre de Mila decidió dejar el proyecto y de ahí le quitaron todo el dinero que le daban para su hija.

¿Natalia Subtil es una persona solvente? “Sí puedo sacar adelante a mi hija, pero obviamente si el papá ayuda es mucho mejor. Siempre hablo de ayuda, pero la verdad no es ayuda, es su obligación”, dijo la expareja de Sergio Mayer Mori.

Por ahora no ha habido un acuerdo legal y mencionó que el convenio de palabra que hicieron al principio no se cumplió. También declaró que cuando ella se embarazó Sergio Mayer le envió un acuerdo que ella no firmó porque le pareció ridículo, ya que le prohibía salir de la Ciudad de México con su hija, pero ella siente que siempre hubo manipulación, por ello decidió regresarse a su país, pero se lo prohibieron y decidió quedarse en México para evitar que la demandaran por secuestro o sustracción de menores.

En la demanda que interpuso Natalia Subtil en contra de Sergio Mayer Mori, la modelo declaró que pide “lo justo. No pido nada que no existe, pido lo que la ley dice que es, escuela, gastos médicos, útiles de escuela. No estoy pidiendo nada de otro mundo ni para mí”.

Cuando la cuestionaron sobre si ella quiere ser mantenida, la modelo aseguró que eso es lo que entienden la mayoría de los padres que tienen bebés y están separados, pero no siempre con la pensión que les dan pueden ser mantenidas.

Por último, Natalia Subtil dijo que “la gente tiene que hacer conciencia y me pueden usar como un ejemplo, tenemos que ir por nuestros derechos y el de los niños porque no se puede que el papá tenga una vida increíble, esté viajando en todo el mundo y la niña no pueda participar en todo eso”.

Así mismo, declaró que ella no quiere presionar a Sergio Mayer no dejándole ver a la niña, ya que su hija no tiene por qué sufrir las consecuencias de tener un padre irresponsable con lo que tiene que cumplir y su derecho es ver a su padre y a la familia de éste.