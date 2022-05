Así respondió Natasha Araos a las críticas por no estar con Chyno Miranda.

Chyno Miranda no está atravesando un buen momento en lo que a su salud se refiere, por lo que su exesposa, Natasha Araos, ha recibido ciertas críticas por no estar con él en esta instancia.

Desde que el cantante ha comenzado a tener un estado más frágil, se han suscitado muchos rumores al respecto e incluso hay fuentes que han afirmado que su familia había solicitado la presencia de un cura. Ahora bien, no se ha confirmado nada de esto.

Te puede interesar: Chyno Miranda se debate entre la vida y la muerte por estado grave.

¡VAYA MANOSEADA! Chyno Miranda opina sobre en incidente en el que una fan tocó sus ‘partes íntimas’ durante un show.

¿Qué dijo Natasha Araos de las críticas por no estar con Chyno Miranda?

Ella ha recibido muchos comentarios en sus redes sociales y una usuaria en este caso fue muy directa y sin pelos en la lengua, pues le preguntó por qué no estaba con el venezolano a lo que Natasha Araos simplemente respondió que su ex no estaría precisamente pasando un “momento difícil”.

No se quedó ahí la cosa, ya que profundizó sus palabras y dijo: “Ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar atención. Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo 'él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo’”.

Por último, Natasha Araos pidió que dejen tranquilo a su ex y que terminen los comentarios o teorías insensatas: “Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta”, comunicó. “Quizás mami Alcira saldrá desmintiendo todo, pero ya basta de estar rodeando a Jesus de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publicada nada”.